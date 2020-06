Biurowiec EQ2 z wiechą

Do budynku biurowego EQ2 najemcy wprowadzą się w 1Q 2021 roku. Biurowiec osiągnął już docelową wysokość, a zakończenie prac konstrukcyjnych uczczone zostało symboliczną wiechą.

Za komercjalizację projektu odpowiada firma Walter Herz.

EQ2 to kolejna inwestycja biurowa, którą Grupa Holdingowa Waryński realizuje w Warszawie. Ekskluzywny biurowiec powstaje na bliskiej Woli, u zbiegu ulic Wschowskiej i Ordona. Nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 4300 mkw. zaoferuje najwyższej klasy powierzchnię biurową oraz powierzchnię usługową usytuowaną na parterze budynku.

Budowa EQ2 ruszyła we wrześniu 2019 roku, a z końcem lutego br. budynek osiągnął stan zero. W technologii ścian szczelinowych wykonana została dwukondygnacyjna część podziemna biurowca z miejscami parkingowymi. Aktualnie inwestor poinformował o zakończeniu prac konstrukcyjnych budynku i zamknięciu tym samym kolejnego etapu budowy inwestycji. W następnych fazach realizacji projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, kontynuowane będą prace wykończeniowe na elewacji i we wnętrzu obiektu.

- Budynek EQ2 został zaplanowany jako domknięcie pierzei ulicy Ordona. W przyszłości będzie ona stanowić jedną z głównych osi komunikacyjnych Odolan. I tak, jak planowany tramwaj w końcu połączy Wolę z Ochotą, tak budynek EQ2 łączy kameralność ze standardem centrum, ekologię i sztukę, pracę z relaksem - mówi Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

Butikowy, szklany biurowiec powstaje na terenie Woli, która wyrasta na największy hub biznesowy Warszawy, w pobliżu Dworca Zachodniego i dwóch głównych arterii komunikacyjnych miasta – alei Jerozolimskich i Prymasa Tysiąclecia. Lokalizacja budynku w pobliżu ścisłego centrum pozwala jego użytkownikom na wygodne korzystanie z transportu miejskiego, w tym także biegnącej niedaleko nowej linii metra.

W pobliżu EQ2 znajduje się wiele klimatycznych terenów zielonych i rekreacyjnych, stanowiących atut tej części warszawskiej Woli, a w najbliższym sąsiedztwie budynku usytuowane są praktyczne usługi, restauracje i klub fitness. Od lotniska im. Chopina natomiast dzieli biurowiec tylko 10 km.

- Najemcy doceniają, zarówno standard wykonania EQ2, jak i usytuowanie biurowca. Dużą zaletą dla firm poszukujących powierzchni biurowej w obrębie centralnego obszaru Warszawy jest także bliski termin oddania budynku, wyznaczony na początek przyszłego roku. Firmy, które zdecydują się ulokować w tym prestiżowym budynku swoją siedzibę, będą mogły wprowadzić się do biur wykończonych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami już w pierwszym kwartale przyszłego roku - informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

