Biurowiec Gato skusił nowego najemcę

Gdański Garnizon w drugim kwartale br. powita nowego najemcę. Firma Sevivon wprowadzi się do nowoczesnych przestrzeni biurowca Gato.

Sevivon z nowym biurem w prestiżowym Garnizonie

Sevivon to firma powstała w 2008, obecnie część grupy WKN Windkraft Nord AG z siedzibą w Husum. Połączenie niemieckiej precyzji i doświadczenia, z polską myślą techniczną, na przestrzeni lat, pozwoliło zbudować, jedną z nielicznych w Polsce firm, działających wszechstronnie na rynku energii odnawialnej. Spółka, zajmująca się rozwojem projektów, finansowaniem, zarządzaniem oraz nadzorem, aktualnie posiada trzy oddziały w Polsce, w tym jeden w Gdańsku.

- Od początku chcieliśmy by nasze biuro nadal zlokalizowane było w okolicach gdańskiego Wrzeszcza. Oferta najmu w budynku Gato przekonała nas nie tylko nowoczesną, wygodną przestrzenią biurową, ale całym konceptem który kryje się pod nazwą Garnizon. Zaplecze kulturowe i gastronomiczne to dodatkowy atut dla wszystkich naszych pracowników – komentuje decyzję o zmianie lokalizacji firma Sevivon.

Nowa siedziba zostanie otwarta z początkiem czerwca. Ponad 500 mkw. powierzchni, zlokalizowanej w biurowcu GATO, powstało, w ramach rozbudowy przestrzeni biurowych w gdańskim Garnizonie.

Serdecznie witamy nowego najemcę Gato i wierzymy, że pozytywny klimat wokół miejsca pracy, jaki stwarza nasz projekt biurowy przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszego Partnera. Garnizon stanowi doskonałą lokalizację dla firm, które zwracają uwagę na jakość środowiska pracy oraz dbają o to, by zapewnić swoim pracownikom balans pomiędzy pracą, a odpoczynkiem. Szereg oferowanych na miejscu udogodnień, łącznie z dostępnością miejsc parkingowych, przyjazna przestrzeń publiczna, jak również bogata oferta kulturalna i rozrywkowa Garnizonu odpowiadają potrzebom najbardziej wymagających firm i ich pracowników – komentuje Elwira Kochowska-Król, odpowiedzialna za komercjalizację w Grupie Kapitałowej Hossa.

GATO to nowoczesny obiekt oferujący na 7 kondygnacjach naziemnych ponad 14 tys. mkw. powierzchni biurowej w standardzie klasy A+. Razem z przyszłym budynkiem NANO będą tworzyć spójny architektonicznie zespół biurowy, osadzony na dwupoziomowej hali garażowej oferującej około 500 miejsc parkingowych. Budowa biurowca wystartowała we wrześniu 2018 r., a jej zakończenie nastąpi pod koniec II kwartału 2021 r.

- Analizując oferty, braliśmy pod uwagę potrzeby i profil działalności klienta – komentuje Filip Janiak, Property Negotiator w firmie Querco Property, która odpowiedzialna była za poszukiwania nowej przestrzeni biurowej i negocjację warunków umowy. Zależało nam na położeniu nowego biura w podobnej do dotychczasowej lokalizacji, wysokim standardzie samego obiektu oraz dostępności w wymaganym terminie. Powierzchnia w obiekcie GATO spełniała wszystkie wymagania.