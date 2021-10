Biurowiec Ghelamco w Katowicach pod opieką doradców

Firma doradcza JLL będzie odpowiadać za współtworzenie i realizację strategii najmu biurowca Craft w Katowicach, należącego do Ghelamco. Zakończenie budowy obiektu planowane jest na 2023 r.

Craft usytuowany będzie w centrum Katowic, przy Chorzowskiej, głównej arterii komunikacyjnej aglomeracji śląskiej, tuż obok centrum handlowego Silesia City Center i w bliskiej odległości od Hali Widowiskowej Spodek.

Wśród zalet budynku należy wymienić jego ciekawą bryłę, na którą składają się trzy prostopadłościany.

Zabieg ten pozwolił na zaprojektowanie sześciu tarasów na różnych poziomach budynku, z których jeden znajdzie się na dachu.

Elewacja będzie utrzymana w klimacie industrialnym, nawiązującym do przemysłowej historii Katowic.

- Craft to kolejny, po Katowice Business Point, projekt biurowy Ghelamco w centrum miasta. To nowoczesny i zaawansowany technologicznie budynek, interesujący również pod kątem architektonicznym i wyróżniający się na tle innych biurowców w regionie. Efekt ten zapewnia dynamiczna bryła o tarasowym układzie oraz wertykalna elewacja, która nie tylko ułatwia optymalne naświetlenie wnętrz, ale też podkreśla prestiżowy charakter budynku - wyjaśnia Jarosław Zagórski, Dyrektor Handlowy i Rozwoju Ghelamco Poland.

Trzynastopiętrowy, wysoki na 55 metrów Craft zaoferuje niemal 27 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 218 pojazdów. Ponadto, przewidziano miejsce na 60 rowerów, a ich użytkownicy będą mieli do dyspozycji dedykowane szatnie wraz z prysznicami. W budynku znajdą się również miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt będzie certyfikowany w ekologicznym systemie BREEAM na poziomie Excellent.

- Katowice są jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych w Polsce. Firmy krajowe i zagraniczne – m.in. z sektora usług dla biznesu, przyciąga do miasta bardzo mocny rynek pracy i dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, rozwinięta sieć dróg oraz ciągle rosnący rynek nieruchomości. Mając to na uwadze, widzimy ogromny potencjał dla projektu biurowego Craft i cieszymy się z możliwości kontynuacji naszej długoletniej współpracy z Ghelamco i rozszerzenie jej właśnie na Katowice - dodaje Dorota Gruchała, Dyrektor JLL w Krakowie i Katowicach.