Biurowiec Grunwaldzki Center pod skrzydłami Savills

Firma Savills została wybrana wyłącznym doradcą ds. wynajmu powierzchni w budynku biurowym Grunwaldzki Center we Wrocławiu.

Grunwaldzki Center ma powierzchnie 27,4 tys. mkw. i jest jednym z najwyższych budynków biurowych we Wrocławiu.

Z jego okien rozpościera się widok na panoramę miasta, w tym na pobliskie zoo i Halę Stulecia.

Swoją nazwę nieruchomość zawdzięcza lokalizacji przy placu Grunwaldzkim, który jest jednym z głównych hubów komunikacyjnych we Wrocławiu.

W bliskiej odległości od obiektu znajdują się trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika.

Nieruchomość, za której wynajem odpowiadać będzie firma Savills, przechodzi aktualnie modernizację. W ramach już zakończonych prac wyremontowane zostały recepcje. Wśród obecnych udogodnień dla najemców znajduje się kantyna, kiosk, kawiarnia Starbucks, dwa odziały banków, placówka PZU oraz sklep Żabka. W niedalekiej przyszłości planowane jest otwarcie kolejnych usług dedykowanych najemcom biurowca.

Grunwaldzki Center to budynek przyjazny środowisku z certyfikatem BREEAM Very Good. Właściciel nieruchomości nieustannie realizuje inicjatywy przyjazne środowisku, jak instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu, zwiększenie liczby miejsc postojowych dla rowerów czy tocząca się wymiana tradycyjnego oświetlania na LED w częściach wspólnych budynku. W okresie letnim otwarta zostanie z kolei zielona strefa dla pracowników. Będą oni mogli zrelaksować się w alejkach osłoniętych drewnianą konstrukcją i otoczonych żywą roślinnością. W strefie znajdą się ławki i stoliki, zachęcające do pracy na świeżym powietrzu.

- Dzięki zmianom, jakie obecnie przechodzi Grunwaldzki Center, budynek ten staje się bardziej ekologiczny i jeszcze lepiej odpowiada na aktualne potrzeby najemców, zachowując przy tym swój największy atut, jakim jest znakomita lokalizacja. Wnętrze obiektu po remoncie prezentuje się bardzo nowocześnie i może śmiało konkurować z nowymi inwestycjami biurowymi, a nowa strefa zielona przed budynkiem z pewnością stanie się jego ważnym wyróżnikiem – mówi Bartosz Plewa z wrocławskiego oddziału firmy doradczej Savills.