Do zrewitalizowanego budynku przy warszawskiej ulicy Chmielnej wprowadziła się polska marka kosmetyczna YOPE.

Firma zajmuje 630 mkw. powierzchni biurowej tym samym zwiększając komercjalizację budynku do poziomu 98 proc.

Przestrzeń biurową dla YOPE zaprojektowała Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio, będąca również autorką nowej koncepcji całego biurowca.

YOPE to firma rodzinna założona w 2014 roku, specjalizująca się w produkcji naturalnych kosmetyków i środków czystości. Jej założycielami są Paweł Kosowicz oraz Karolina Kuklińska – Kosowicz. Pomysł na markę narodził się z potrzeby na dobre jakościowo i naturalne produkty w przystępnej cenie. Historia YOPE zaczęła się od przyjaznego dla skóry i środowiska mydła, teraz marka posiada w swoim portfolio także żele, balsamy, kremy do rąk, produkty do włosów, do pielęgnacji cery, a także serie kosmetyków dedykowane dla dzieci i środki czystości do domu. Opakowania YOPE wykonane są m. in. z plastiku pochodzącego w 100 proc. z recyklingu, ze szkła i bio-plastiku. Etykiety to świat wykreowany za pomocą przyjaznych rysunków zwierząt, design ten stał się znakiem rozpoznawczym polskiej firmy kosmetycznej. Marka w swojej działalności wspiera fundacje proekologiczne, a także działa na rzecz osób z grup wykluczonych. Dzięki stacjom refill klienci marki mają możliwość ponownego napełniania opakowań ulubionymi produktami. Firma rozwija się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kosmetyki YOPE dostępne są w Europie, Azji czy Ameryce Północnej.

Cieszę się, że możemy gościć w HOP polską markę, której wartości i estetyka są zbieżne z naszymi. Filozofia, którą kieruje się YOPE w swojej działalności idealnie wpisuje się w niezwykle ważne dla nas idee ESG, które od samego początku wdrażamy w naszym biurowcu i wśród jego społeczności. Aktualnie prowadzimy rozmowy z firmą o dodatkowych możliwościach współpracy. Chcielibyśmy, by produkty YOPE znalazły się we wszystkich częściach wspólnych budynku, tak by mogli z nich korzystać zarówno pozostali najemcy, jak również odwiedzający biurowiec goście – mówi Witold Zatoński, partner zarządzający w Syrena Real Estate.

HOP dzięki inwestycji przeprowadzonej przez Syrena Real Estate i PineBridge Benson Elliott przeszedł metamorfozę, dzięki której zyskał zupełnie nowe oblicze. Budynek oferuje łącznie ponad 14 tys. mkw. powierzchni najmu z czego 13 tysięcy mkw. stanowią biura i miejsca pracy. Najemcy HOPa mają do dyspozycji nowoczesną i elastyczną przestrzeń z klimatyczną strefą coworkingową salami konferencyjnymi oraz kameralnymi miejscami do pracy. W HOPie zlokalizowana jest restauracja Lupo Pasta Fresca uznanej warszawskiej restauratorki Justyny Kosmali. Swoje siedziby mają tu także 4Life Direct Polska, BNP Paribas, CMT Construction Management Team czy Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (PIB).

Budynek ma 6 kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną, w której zlokalizowany jest parking na 94 miejsca dla samochodów. Znajduje się na nim również 10 stacji do szybkiego ładowania pojazdów oraz 100 miejsc postojowych dla rowerów z infrastrukturą dla ich użytkowników. Wyróżnikiem HOPa jest zielony plac przed budynkiem (600 mkw.) z miejscami do odpoczynku i relaksu.

Autorką nowego projektu biurowca jest Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio, za przebudowę odpowiadała Grupa Reesco. Potwierdzeniem wysokiej jakości modernizacji budynku są uzyskane certyfikaty: BREEAM in Usena poziomie EXCELLENT oraz „Obiekt bez barier” przyznawany przez Fundację Integracja. Budynek jest obecnie w trakcie certyfikacji w systemie WELL oraz WELL Health and Safety Rating.

