Warszawski Hop uzyskał certyfikat WELL Health-Safety Rating, przyznany przez International WELL Building Institute. Postmodernistyczny biurowiec przeszedł gruntowną modernizację przeprowadzoną przez PineBridge Benson Elliot i Syrena Real Estate.

Dokument potwierdza, że budynek spełnia standardy bezpieczeństwa oraz higieny.

Postmodernistyczny biurowiec przeszedł modernizację, przeprowadzoną przez PineBridge Benson Elliot i Syrena Real Estate.

Autorką nowego projektu Hop jest Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

W procesie oceny International WELL Building Institute Hop został poddany szczegółowej analizie różnych aspektów prozdrowotnych, m.in. jakości powietrza i wody, przestrzegania zasad sanitarnych, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz zaangażowania w komunikację z najemcami i interesariuszami. Certyfikat WELL Health - Safety Rating jest ważnym wyróżnieniem dla Hop, który wcześniej otrzymał również certyfikat BREEAM in Use na poziomie Excellent oraz „Obiekt bez Barier” od Fundacji Integracja.

Duże znaczenie dla uzyskania certyfikatów miała rewitalizacja budynku. Postmodernistyczny biurowiec z lat 90. XX wieku przeszedł metamorfozę zarówno wizualną jak i funkcjonalną uwzględniającą aspekty ESG.

Fasada biurowca zyskała nowy wygląd. Przed Hop powstał publiczny plac o powierzchni 600 mkw. wypełniony zielenią i miejscami do wypoczynku. Na parterze została stworzona nowa strefa coworkingowa dla użytkowników budynku oraz sale konferencyjne o łącznej powierzchni 1 tys. mkw. Najemcy zyskali także strefę rowerową z pełną infrastrukturą, a w garażu podziemnym powstały miejsca do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych.

W biurowcu znajduje się dodatkowo mieszkanie, które zostało przeznaczone na rezydencję artystyczną. Dzięki umowie podpisanej przez Syrena Real Estate z Muzeum Sztuki Nowoczesnej goszczą w nim bezpłatnie artyści i edukatorzy związani z tą instytucją kultury.

Hop oferuje ponad 14 tys. mkw. powierzchni najmu z czego 13 tysięcy mkw. stanowią biura i miejsca pracy wspólnej. Budynek ma 6 kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną, w której zlokalizowany jest parking na 94 miejsca postojowe.

- Posiadamy jeszcze wolne powierzchnie przeznaczone na wynajem. Oferujemy przestrzenie już od 300 mkw. aż po całe piętro, które daje ogromne możliwości aranżacji dostosowane do oczekiwań firmy - mówi Ewa Lubańska, Leasing Manager w Syrena Real Estate.

Do najemców budynku Hop należą firmy: cmT Group, YOPE, 4 Life Direct, Aplikacje Krytyczne, Medical Continence Centers, BNP Paribas Bank Polska, ERM Polska oraz Evergreen. Swoją siedzibę w budynku ma także jego zarządca - Syrena Real Estate. Na parterze biurowca działa restauracja Lupo Pasta Fresca należąca do warszawskiej restauratorki Justyny Kosmali oraz sklep Żabka.

