Biurowiec im. Konrada Blocha z certyfikatem

Biurowiec im. Konrada Blocha stanowiący część kompleksu GPP Business Park otrzymał

w procesie certyfikacji największą liczbę punktów w Polsce. „Idea stworzenia unikatowego pod względem energetycznym i wpływu na środowisko naturalne miejsca przyświecała nam od samego początku tworzenia kompleksu.”– mówi Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park S.A. „Budowa zrównoważonych budynków to jednak nie tylko kwestia zastosowania najnowszych technologii, to przede wszystkim większy komfort pracy i niższe koszty eksploatacyjne dla użytkowników.”- dodaje.

Certyfikat BREAAM to wielokryterialne narzędzie weryfikujące poziom oddziaływania budynku na otoczenie oraz zastosowania w nim najnowszych technologii i równoważonych rozwiązań. Jest to obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem eko rozwiązań w Europie. Została stworzona w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE (Building Research Establishment). Kryteria oceny budynków uwzględniają szereg aspektów: zagospodarowania terenu, zużycia energii, wykorzystanych materiałów, ochrony przed emisją zanieczyszczeń, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, innowacyjności i zarządzania obiektem, a także zdrowia i komfortu użytkownika czy transportu. Ocena „Outstanding” jest najwyższą oceną dostępną w systemie Breeam, którą trudno jest osiągnąć ze względu na konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych we wszystkich kategoriach. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85% wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu oraz środowisko naturalne.

- Posiadanie certyfikatu BREAAM z najwyższą możliwą oceną zdecydowanie podnosi wartość obiektu. Wiele przedsiębiorstw i korporacji prowadzi politykę proekologiczną w ramach swoich działań i chętnie wybiera na siedzibę firmy obiekt, którego charakter będzie zbieżny z ich podejściem do ochrony środowiska. Często jest to nawet wymóg, aby siedziba firmy posiadała taki certyfikat ponieważ jego posiadanie oznacza większy komfort pracy w budynku – mówi Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park.

Oddany do użytku w 2019 roku, budynek im. Konrada Blocha jest jedynym w Polsce biurowcem plus-energetycznym w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że produkuje on więcej energii niż wynosi jego zapotrzebowanie. Zastosowano w nim system trigeneracji i pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w celu zwiększenia zdolności produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autorski system BMS (Building Management System) steruje żaluzjami, oświetleniem i wentylacją powierzchni biurowej w jednej sieci. Pozwala to na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ściślejsze dopasowanie systemu do potrzeb najemców. Dzięki tym technologiom oraz wykorzystaniu (na etapie budowy) ulepszonych materiałów o niższym współczynniku przenikania, udało się obniżyć koszty zużycia mediów o ponad 50%.

1

2