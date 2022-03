Biurowiec Immofinanz pomieści ukraińską szkołę dla dzieci, które uciekły przed wojną

Firma Immofinanz przekazała do czasowej dyspozycji całą kondygnację (1,2 tys. mkw.) w swoim budynku biurowym myhive Mokotów Two.

Nad przystosowaniem przestrzeni pracują architekci z wielokrotnie nagradzanej za realizacje edukacyjne pracowni XYstudio.

Do projektu dołączają firmy budowlane, które zapewnią materiały i wykonawców oraz firmy, które pomogą w wyposażeniu szkoły.

- Działamy w trosce o wszystkie dzieci. Dzieciom z Ukrainy chcemy zapewnić jak najszybszy powrót do minimum codziennej rutyny. Kontakt z nauczycielami, innymi uczniami i możliwość porozumiewania się w swoim języku dadzą im namiastkę poczucia bezpieczeństwa i względnej normalności - mówi Magda Garncarek, inicjatorka akcji.

- Ostatnie dni to dla nas wszystkich duży sprawdzian - z empatii, troski oraz wykazywania solidarności z tymi, którzy nagle znaleźli się w wyjątkowo trudnym momencie swojego życia. Jako Immofinanz w ramach stworzonego wewnętrznie sztabu kryzysowego zidentyfikowaliśmy szybko obszary, w których możemy pomóc. Dotyczy to zarówno miast, w których mamy nasze centra handlowe VIVO!, gdzie aktualnie organizujemy zbiórki i pomoc lokalną, jak również możliwości wykorzystania naszych dostępnych przestrzeni biurowych w stolicy. Decyzja o udostępnieniu powierzchni w myhive Mokotów na otwarcie szkoły dla dzieci z Ukrainy została podjęta w mgnieniu oka – skomentował Jarosław Retmaniak, Country Manager Finance & Support Poland, Immofinanz.

Pierwsza szkoła w biurowcu Immofinanz na warszawskim Mokotowie

- Tworzenie architektury odpowiedzialnej społecznie jest naszą misją. W obliczu ataku na Ukrainę i fali uchodźców, zdajemy sobie sprawę, jak ważne stoi przed nami zadanie. Musimy wspólnie stworzyć bezpieczne i przyjazne przestrzenie edukacyjne. Wykorzystamy całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspomóc od strony architektonicznej ich organizację - zapowiadają architekci XYstudio.

Szkoła w biurowcu to pierwszy tego typu obiekt. Pomieści ok. 160 dzieci, ma być gotowy w ciągu 4-5 tygodni. - Pierwsza realizacja jest zawsze najtrudniejsza. Tym bardziej ogromne podziękowania dla zespołów Immofinanz, MVGM i architektów z XYstudio, dzięki którym w ekspresowym tempie

przekuliśmy pomysł w konkretne działania - mówi Garncarek. - Docelowa lista zaangażowanych osób będzie dużo dłuższa, bo na bieżąco zgłaszają się do nas kolejne firmy chcące pomóc.

Szkoła w biurowcu myhive Mokotów Two to pierwsze, ale nie jedyne działanie w ramach inicjatywy „Otwieramy szkoły”. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona akcja adresowana do szeroko rozumianego środowiska projektowego. - Z myślą o uczniach, którzy będą kontynuowali naukę w polskich szkołach publicznych, będziemy zbierać pomysły i rozwiązania, które pomogą wszystkim zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Mogą to być przykładowo dwujęzyczne systemy identyfikacji wizualnej, dzięki którym nowi uczniowie łatwiej zorientują się w szkolnych przestrzeniach albo specjalne strefy poza klasami sprzyjające bieżącym potrzebom: integracji, wyciszeniu - zapowiada Garncarek.