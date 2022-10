Divante został jednym z kluczowych najemców przestrzeni biurowych Infinity, wynajmując 1900 mkw. powierzchni na 6. piętrze biurowca.

Divante, firma z grupy Cloudflight, globalny dostawca rozwiązań eCommerce, został jednym z kluczowych najemców przestrzeni biurowych Infinity, wynajmując 1900 mkw. powierzchni na 6. piętrze biurowca.

Avestus Real Estate, deweloper projektu powstającego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu, planuje przekazać najemcom powierzchnie komercyjne obiektu w II kw. 2023 r.

Firma Divante jest ekspertem w tworzeniu najwyższej klasy rozwiązań i produktów eCommerce dla globalnych firm B2B i B2C. Od 2008 roku, Divante wspiera partnerów w tworzeniu przełomowych koncepcji oraz ich wdrażaniu w oparciu o najnowsze technologie. Na swoim koncie Divante posiada realizacje dla liderów branż, takich jak Bosch, T-Mobile, Axel Johnson International czy SAP oraz wielu innych firm, które traktują technologię jako kluczowy element przyszłego rozwoju. Divante zostało wyróżnione tytułem “Diamenty Forbesa” oraz zostało laureatem “Technology Fast 500 Central Europe”, przyznawanego przez Deloitte. Firma zatrudnia ponad 350 specjalistów, a jej biura mieszczą się zarówno we Wrocławiu, jak i w Berlinie.

Jesteśmy zaszczyceni, że tak dynamicznie rozwijająca się firma doceniła atuty Infinity. Jesteśmy przekonani, że nasz budynek dzięki efektywnemu rozkładowi i doświetleniu pięter oraz nowoczesnej architekturze zapewni Divante najwyższy komfort użytkowania i przyczyni się do kolejnych sukcesów. Infinity to nie tylko nowa, inspirująca przestrzeń, ale również biurowiec przyjazny środowisku, tworzony zgodnie ze standardami ESG, który kreuje doskonałe warunki do pracy i rozwoju przedsiębiorstwa. Jest mi bardzo miło powitać Divante jako jednego z naszych pierwszych najemców biurowych na pokładzie Infinity – powiedział Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Nowa siedziba Divante zajmie 1900 mkw. powierzchni na 6. piętrze biurowca Infinity. Biura firmy usytuowane będą od strony skrzyżowania ul. Legnickiej i Nabycińskiej oraz będą posiadały dostęp do przestronnego tarasu, umiejscowionego na dachu budynku. W procesie negocjacji właściciela Infinity reprezentowała firma JLL, a najemcy doradzała firma Real Estate Consulting Daria Rizler, znana jako incado.

Biura firmy będą posiadały dostęp do przestronnego tarasu.

Marcin Łaskawski, Prezes Divante S.A. podkreśla, że zmiana lokalizacji, to kolejny precyzyjnie zaplanowany etap w rozwoju firmy.

- Nowa przestrzeń i jej aranżacja są ściśle związane z połączeniem Divante z grupą Cloudflight oraz wprost wynikają z rosnących i zmieniających się potrzeb dynamicznego rynku, na którym działamy. Nasi pracownicy będą mogli pracować z dowolnej lokalizacji, w której Cloudflight posiada swoje biura, a obecnie jest ich już 20 w całej Europie, w tym dwa w Polsce we Wrocławiu i Rzeszowie. Osobiście uważam, że to kolejny krok na wciąż ewoluującym rynku, gdzie pracownik otrzymuje przyjazną przestrzeń, nową jakość pracy i unikatową elastyczność. Nasz model od zawsze dawał swobodę wyboru lokalizacji w obrębie pracy zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej, natomiast moim osobistym celem i ambicją jest oddanie zespołom komfortowej przestrzeni, która stworzy warunki do kreatywnej pracy, spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Wybór zarówno miejsca, jak i partnera biznesowego był dla nas wypadkową powyższych założeń - szukaliśmy najlepszej lokalizacji we Wrocławiu i najwyższej jakości biura - mówi Marcin Łaskawski.

Powstający przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu kompleks biurowy Inifinity jest projektem realizowanym przez Avestus Real Estate we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties. Wrocławski biurowiec jest pierwszą inwestycją tej południowoafrykańskiej firmy w Europie. Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych (w tym miejsca ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych). Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikat WELL Health-Safety potwierdzający wysoki standard procedur bezpieczeństwa.

Budowa biurowca Infinity.

Biurowiec Infinity, oprócz wyjątkowej i bardzo charakterystycznej architektury, będzie mógł poszczycić się również najnowszymi technologiami, w tym innowacyjną platformą obsługi najemców autorstwa spaceOS. Rozwiązania bezdotykowe, uchylne okna oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewnią bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom.

W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. Na dachu biurowca powstaną przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. Wszystkie działania w ramach projektu Infinity, począwszy od prac budowlanych, przez zastosowane technologie i rozwiązania, aż po zarządzanie budynkiem, realizowane są zgodnie z kryteriami ESG, aby zapewnić niskoemisyjność biurowca i zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AD Studio, jego generalnym wykonawcą jest Eiffage Polska Budownictwo, a za komercjalizację odpowiada JLL. Obecnie na placu budowy trwają intensywne prace konstrukcyjne na kolejnych kondygnacjach naziemnych. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na II kw. 2023 r.





Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl