Biurowiec Klif Tower kusi biznes

Firma CKSource, która od 2006 roku oferuje specjalistyczny edytor treści pozwalający na wprowadzanie tekstu w aplikacjach osobom bez znajomości programowania, wprowadziła się na 12. piętro biurowca przy ul. Okopowej 58/72 i zajmie w nim 601 mkw. Nowe biuro warszawskiej firmy od poprzedniej siedziby dzielić będzie odległość 20-minutowego spaceru.

- Cieszący się bardzo dobrą opinią, oferujący komfortowe warunki do pracy, a dodatkowo też ceniony za lokalizację, dostęp do miejskiej infrastruktury oraz sąsiedztwo renomowanego Domu Mody Klif z dużym parkingiem, biurowiec Klif Tower, to od lat sprawdzony wybór dla firm, które poszukują kameralnego biura – mówi Robert Gietko, Asset Manager, reprezentujący fundusz AEW.

Dzięki bliskości jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Warszawie, do położonego na Woli piętnastokondygnacyjnego budynku oferującego blisko 8 tys. m kw. modularnej powierzchni biurowej, można szybko i wygodnie dostać się środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem. Elementem wyróżniającym kompleks na tle innych obiektów jest m. in. przestronny parking, na którym znajduje się ponad 900 monitorowanych miejsc parkingowych. Co istotne, odwiedzający kompleks mogą skorzystać z 3 godzin bezpłatnego parkowania. Wkrótce na parkingu pojawi się możliwość ładowania aut elektrycznych.

Klif Tower oferuje także sprawne połączenie z 1 i 2 linią metra. Dodatkowo w promieniu 500 metrów od biurowca znajduje się 6 stacji rowerów miejskich, a sam Klif Tower położony jest przy ważnej trasie rowerowej łączącej Żoliborz z nowym biznesowym centrum Warszawy, rosnącym przy Rondzie Daszyńskiego.

Klif Tower oraz Dom Mody Klif , to jedna z pierwszych lokalizacji typu mixed-use w Warszawie. Od 21 lat jest miejscem pracy, wygodnych zakupów, a także spotkań i wydarzeń kulturalnych.

- Dom Mody Klif oraz Klif Tower, to wyjątkowa przestrzeń przyjazna zarówno klientowi biznesowemu, jak i prywatnemu. Unikalny charakter kompleksu, kameralna atmosfera, którą oferuje zarówno część biurowa jak i handlowa oraz doskonała lokalizacja, sprawiają, że jest to przestrzeń atrakcyjna dla firm szukających prostych i kompleksowych rozwiązań – mówi dyrektor kompleksu Dom Mody Klif oraz Klif Tower, Waldemar Kurdziel Świeczka z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, która zarządza nieruchomościami.