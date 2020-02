Biurowiec .KTW I niemal w komplecie

Do grona najemców biurowca .KTW I, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka, dołącza Sii Polska. Firma podpisała umowę na blisko 3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Oznacza to jednocześnie, że w budynku pozostały ostatnie wolne powierzchnie do wynajęcia.

Zmierzający ku końcowi proces komercjalizacji .KTW I potwierdza świetną kondycję katowickiego rynku biurowego. Podobne wnioski przynosi najnowszy raport ekspertów JLL, w którym wskazano, że popyt na biura w Katowicach, w porównaniu z rokiem 2018, wzrósł ponad dwukrotnie. Co więcej, w mieście odnotowano – jeden z największych w historii – spadek współczynnika powierzchni niewynajętej (3,2 p.p. r-d-r). Przedstawione dane ujawniają równocześnie istnienie luki podażowej, zwłaszcza jeśli chodzi o biurowce klasy A. W najbliższych 2-3 latach ma ona zostać zagospodarowana, czego zapowiedź stanowi wyraźnie zwiększona aktywność deweloperów w mieście (w budowie aktualnie znajduje się ok. 100 tys. mkw., a szacuje się, że w przygotowaniu jest ok. 200 tys. mkw. powierzchni biurowych).

– Coraz więcej firm poszukuje w Polsce biur o najwyższym standardzie i doskonałej lokalizacji. Wybór coraz częściej pada na Katowice, gdyż najemcy uwzględniają potencjał całej metropolii GZM oraz wysoką jakość życia w relacji do zarobków. Istotne są dla nich: rozwinięta sieć transportowa, nowoczesna infrastruktura publiczna i dostęp do talentów spośród 2.3 miliona mieszkańców. Dzięki solidnie wykształconym absolwentom śląskich uczelni, w tym renomowanej politechniki, mogą z sukcesem rozwijać swój biznes. Przykład Sii Polska dobitnie to potwierdza. Liczymy, że miasto wkrótce przyciągnie kolejnych inwestorów. I choć dziś w .KTW I mamy do dyspozycji już tylko 3 tys. mkw. wolnej powierzchni, to zapraszamy także do .KTW II, który współtworzy kompleks biurowy o wielkim potencjale elastycznego rozwoju, przy jeszcze bardziej imponującym widoku z okna – mówi Maciej Wójcik, Partner Zarządzający w TDJ Estate.

Od momentu rozpoczęcia działalności .KTW I w czerwcu 2018 roku, wśród najemców biurowca pojawili się m.in. Fujitsu Global Delivery Center, Teleperformance Poland, mBank, EY Polska, Gastromall Group, PubNub, City Handlowy oraz Świat Prasy. Do tego międzynarodowego grona dołącza Sii Polska. Firma realizuje projekty dla wiodących krajowych i zagranicznych podmiotów, zajmując pozycję lidera usług IT i inżynierii w Polsce. Od 2014 roku działa w Katowicach, gdzie początkowo zajmowała biuro przy ul. Słowackiego, a następnie przeniosła siedzibę do budynku Katowice Business Point.

W .KTW I Sii Polska zajmie dwie kondygnacje (poziomy +3 i +4), a w przyszłości będzie miała możliwość ekspansji w ramach kompleksu. Powierzchnia objęta podpisaną w tym roku umową wynosi ok. 3080 mkw. Aktualnie prowadzone są prace projektowe, by w najbliższych miesiącach móc rozpocząć prace adaptacyjne (wykończeniowe). Przekazanie nowemu najemcy powierzchni, a co za tym idzie – uruchomienie działalności w biurowcu, firma Sii zaplanowała już na III kwartał 2020 roku.