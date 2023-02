BREEAM to międzynarodowy system oceny budynków pod kątem zasad zrównoważonego rozwoju. Certyfikaty są przyznawane przez Building Research Establishment Global (BRE) w oparciu o spełnienie wymogów w dziesięciu obszarach: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, ekologia, odpady, zanieczyszczenia, innowacje.

Biurowiec .KTW II z powodzeniem przeszedł etap Post-Construction Stage, który zakończył na poziomie Excellent z wynikiem 80,6 proc., uzyskując tym samym Final BREEAM Certificate. To wynik jeszcze wyższy od otrzymanego na etapie Design Stage (79,7 proc.), co pokazuje, że biurowiec został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najlepszymi praktykami.

Biurowiecuzyskał maksymalną notę w kategoriachoraz. Doceniono lokalizację w centrum Katowic, w sąsiedztwie, która umożliwia wygodne korzystanie z rozbudowanej sieci dróg, środków komunikacji publicznej oraz ścieżek rowerowych. W przypadku wody wyróżnikiem jest armatura ograniczająca jej zużycie oraz system opomiarowania zapobiegający awariom.

w porównaniu z budynkiem referencyjnym, wykorzystanie do budowy jedynie materiałów o niskiej zawartości LZO czy nowoczesne, energooszczędne instalacje, takie jak free-cooling i preheating.

W budynku zastosowano również szereg innych rozwiązań wpływających na komfort pracy w biurze: systemy wentylacyjne wyposażone zostały w wysokiej klasy filtry antysmogowe i wymienniki glikolowe, ilość dostarczanego powietrza przekracza zalecane normy o 1/3, centralne nawilżanie powietrza zapewnia min. 40 proc. wilgotności, a za chłodzenie odpowiada klimatyzacja z układem wody lodowej. Indywidualne sterowanie temperaturą, oświetleniem i siłą nawiewu odbywa się za pomocą systemu BMS. Umożliwia on również zarządzanie infrastrukturą techniczną i elektryczną oraz kontrolę dostępu do powierzchni najmu.

Drogę do realizacji biurowca .KTW II wyznaczała nam chęć zapewnianie przyszłym użytkownikom poczucia dobrostanu. Uzyskany wynik certyfikacji BREEAM potwierdza efektywność wdrożonych rozwiązań, które są przyjazne środowisku, podnoszą komfort pracy najemców i pozwalają na optymalizację kosztów operacyjnych. Co więcej, przyznana ocena jest tak samo wysoka, jak w przypadku .KTW I, co pokazuje, że oba budynki tworzą równie jakościowe i bezpieczne środowisko pracy. Dziś nasza flagowa inwestycja komercyjna mieści się w czołówce najlepszych obiektów w kraju, co daje nam ogromne poczucie satysfakcji – mówi Marta Jełowicka-Gabor, senior manager ds. zarządzania portfelem nieruchomości w TDJ Estate.