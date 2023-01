Biurowiec .KTW II w Katowicach został oficjalnie otwarty. W kompleksie biurowym przy al. Walentego Roździeńskiego 1 może pracować około 6000 osób.

Biurowiec .KTW II, zrealizowany przez TDJ Estate w sercu Katowic, oficjalnie rozpoczął funkcjonowanie.

Swoje biura prowadzą tu Ammega, SD Worx, Panattoni Europe, PwC Service Delivery Center i LKQ Europe, natomiast LOFTMILL jest w trakcie prac wykończeniowych.

Zaawansowanie procesu komercjalizacji drugiej wieży przekroczyło 60 proc.

Inwestor prowadzi rozmowy z kolejnymi potencjalnymi najemcami.

Biurowiec .KTW II, zlokalizowany w sąsiedztwie katowickiego Spodka, w lutym ubiegłego roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zwieńczyło to nie tylko trwającą 2,5 roku budowę, ale także projekt kompleksu biurowego .KTW, który tworzą dwa obiekty. Miniony rok, pomimo zawirowań na rynku i niepewnej sytuacji, był bardzo udany – w 2022 roku podpisano umowy na 11 500 m kw. z 7 firmami. W listopadzie budynek został uruchomiony operacyjnie, by już na początku 2023 roku mogło tu pracować ponad 2000 osób. Największym najemcą jest PwC Service Delivery Center – zajmujący niemal 13 tys. m kw. na dziewięciu piętrach. To największa transakcja najmu w .KTW.

PwC Service Delivery Center działa w Katowicach już od 2009 roku, obecnie jesteśmy jednym z największych pracodawców w sektorze BPO/SSC na Górnym Śląsku. Co roku rozszerzamy zakres swojej działalności, dziś w naszym centrum prawie 1800 specjalistów i ekspertów z biur w Katowicach i Opolu współpracuje z koleżankami i kolegami z około 50 państw z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (region EMEA). Zapewniamy optymalne i dopasowane do potrzeb warunki pracy, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do biura, które wspiera efektywną współpracę i budowanie więzi międzyludzkich – mówi Andrzej Paschek, dyrektor zarządzający PwC Service Delivery Center w Katowicach.

Biurowce .KTW-w-Katowicach.

Kompleks .KTW oferuje także opcję najmu elastycznego w formie inkubatora. Takie początki miała Ammega Business Services, SD Worx i LKQ Europe, co umożliwiło tym firmom sukcesywny rozwój zespołu oraz kształtowanie kultury organizacyjnej od samego początku pod jednym adresem. Wraz ze wzrostem zmieniły się ich oczekiwania, na które odpowiedział najwyższy biurowiec w Metropolii GZM. Swoje miejsce w kompleksie biurowym .KTW znalazł też LOFTMILL, jeden z liderów rynku elastycznej przestrzeni na wynajem krótkoterminowy i biur serwisowanych, który oprócz przestrzeni pracy w sercu Katowic będzie oferował także strefę kawiarnianą, coworkingową oraz centrum konferencyjne.

.KTW przyciąga światowe marki nowoczesnością i możliwością elastycznego prowadzenia biznesu. Przestrzenie o tych atutach cieszą się dziś dużą popularnością, ponieważ dostosowują się do aktualnych potrzeb najemców, a przede wszystkim dają wysoki komfort użytkowy i gwarantują bezpieczeństwo. Cieszymy się, że zaproponowany przez nas model inkubatora się sprawdza, a firmy, które się w nim rozwinęły, nie szukają daleko nowych przestrzeni, ponieważ ich oczekiwania spełnia wyższy biurowiec .KTW II. To również potwierdzenie, że nasz kompleks biurowy jest miejscem zarówno dla dojrzałych korporacji, jak również podmiotów o śmiałych ambicjach wzrostowych – mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. najmu i zarządzania portfelem nieruchomości, TDJ Estate.

.KTW-w-Katowicach.



Wyjątkowość biurowców .KTW doceniają nie tylko kolejne firmy wybierające tę lokalizację na swoją siedzibę, ale również eksperci z dziedziny architektury i urbanistyki. W minionym roku budynki zaprojektowane przez zespół Medusa Group otrzymały nagrodę European Property Awards, nazywaną „Oscarami branży nieruchomości”, w kategorii „Commercial High-Rise Architecture”. Głosami jury i internautów zwyciężyły również w konkursie Prime Property Prize, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, zdobywając statuetkę w kategorii „Architektura”. Natomiast Stowarzyszenie Architektów Polskich wyróżniło biurowce .KTW Nagrodą Roku 2022 w kategorii „Budynek biurowy, oświaty lub administracji”.

Jak wszyscy wiemy, w ciągu kilku ostatnich lat rola, a także znaczenie biura uległo diametralnej zmianie. Przestało ono być miejscem obowiązkowej obecności, a stało się fakultatywnym miejscem pracy. Jednak dla nas .KTW zawsze było czymś w rodzaju domu. Miejscem, w którym lubimy przebywać, spotykać się, pracować i napić się kawy z naszymi współpracownikami. To miejsce, w którym czujemy się dobrze i z którego jesteśmy dumni, mając prawdopodobnie najlepszy widok w całych Katowicach – mówi Marko Radović, Country Lead for Strategic Initiatives, Fujitsu Technology Solutions.

.KTW to miejsce nie tylko służące pracy, ale również tworzące warunki do integracji i spędzania czasu wolnego. W 2022 roku zorganizowano tu wydarzenia o charakterze otwartym (takie jak targi kawy czy koncert muzyki alternatywnej na najwyższej kondygnacji .KTW II). Regularnie przeprowadzane są również inicjatywy skierowane do pracowników kompleksu biurowego zwiększające ich dobrostan, np. Dni Zdrowia, podczas których mogli skorzystać z masaży biurowych i porad dietetyka. Pod koniec roku ruszyła również IV edycja Budżetu Partycypacyjnego Najemców – społeczność .KTW najpierw wskazuje propozycje projektów, a następnie decyduje, które z nich zostaną realizowane. Do tej pory przeprowadzono takie działania jak Słodkie i owocowe poniedziałki, .KTWmeets (pomieszczenie na parterze .KTW I służące spotkaniom i wideokonferencjom) czy Zielone .KTW (donice z roślinami ustawione na terenie zewnętrznym).

Miniony rok ze względu na finalizację projektu .KTW był dla nas przełomowy. W ciągu zaledwie sześciu lat realizacji biurowców podjęliśmy się wielu wyzwań, a dziś spoglądamy na ukończoną inwestycję, która stanowi naszą dumę i stawiana jest jako symbol przemiany gospodarczej regionu. Radość i satysfakcję dostarczają nam również kolejne firmy, które chcą się rozwijać właśnie w .KTW. Pierwszy z biurowców jest wynajęty w 100 proc., z kolei drugi zaczyna coraz mocniej tętnić życiem. Dziś w .KTW II pracować może ponad 2000 osób, a ta liczba będzie szybko rosnąć, ponieważ firmy prowadzą intensywne rekrutacje, natomiast kolejni najemcy są w trakcie przeprowadzki. Nie mamy wątpliwości, że stworzymy w tej części miasta silną społeczność w synergii z instytucjami Strefy Kultury – komentuje Bartłomiej Solik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Biurowiec .KTW II liczy 31 kondygnacji nadziemnych i 3 poziomy podziemne. Dostarczył 2,1 tys. mkw. powierzchni handlowej oraz 39,9 tys. mkw. przestrzeni biurowej.

