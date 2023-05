PKO Bank Polski i Aebi Schmidt to kolejne firmy, które dołączyły do grona najemców katowickiego biurowca .KTW II. Inwestorem śląskiego kompleksu biurowego jest TDJ Estate.

Biurowiec .KTW II przyciąga kolejnych wielkich graczy.

Lokalizacja w centrum Katowic, atrakcyjne przestrzenie biurowe, solidny partner biznesowy w postaci TDJ Estate – to jedne z głównych aspektów, dla których kolejne firmy decydują się na otwarcie siedziby w biurowcach .KTW.

Najnowszymi z nich są PKO Bank Polski, największy bank komercyjny w Polsce, oraz Aebi Schmidt, dostawca rozwiązań w zakresie sprzętu komunalnego oraz usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem powierzchni komunikacyjnych, rozwijający swoje centrum usług biznesowych.

W najwyższym budynku biurowym Metropolii GZM wynajęte jest już 28 tys. mkw. powierzchni.

– .KTW ponownie pozyskuje liderów w swoich dziedzinach. Firmy doceniają atrakcyjną lokalizację, która zapewnia komfortowe możliwości dojazdu dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowo-rowerowej, a także bliskości przystanków autobusowych i tramwajowych. To także wygodny dostęp do usług i placówek kulturalno-rozrywkowych w Strefie Kultury – komentuje Kamil Krępa, dyrektor ds. najmu i zarządzania portfelem nieruchomości w TDJ Estate.

Kamil Krępa, dyrektor ds. najmu i zarządzania portfelem nieruchomości w TDJ Estate. fot. mat. pras.

Dla najemców duże znaczenie ma również fakt, że nie planujemy sprzedaży biurowców. Traktują to jako gwarant bezpieczeństwa i zyskanie stabilnego, wiarygodnego partnera biznesowego w długiej perspektywie. Cieszymy się, że Aebi Schmidt i PKO Bank Polski dostrzegły te atuty i dołączyły do społeczności .KTW, zawierając długoterminowe kontrakty, a biurowce znów pokazały, że spełniają różnorodne oczekiwania firm – dodaje Kamil Krępa.

Wraz z początkiem marca br. działalność w .KTW II rozpoczął lider polskiego sektora bankowego PKO Bank Polski. W .KTW II bank zajął powierzchnię na 26. piętrze, w której prowadzi obsługę klientów bankowości prywatnej, natomiast na parterze w lokalu usługowym o metrażu 160 mkw. (od strony al. W. Roździeńskiego) świadczona jest obsługa klientów detalicznych. Nowa lokalizacja pozwoliła na prowadzenie działalności w miejscu o dużej rozpoznawalności, oferującym przestrzenie łatwo dostosowujące się do indywidualnych wymagań.

Biurowce .KTW w Katowicach, mat.pras.

W październiku br. również na 26. piętro biurowca .KTW II wprowadzi się Aebi Schmidt. Firma ze 140-letnią historią wywodzi się ze Szwajcarii i posiada 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie. W 16 krajach prowadzi własną sieć sprzedaży i serwisu, a w 90 państwach jest reprezentowana przez renomowanych dystrybutorów. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu pługów, zamiatarek, posypywarek, a także innych zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, pozwalających na utrzymanie czystej oraz bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz lotniskowej.

Biurowce .KTW, inwestycja TDJ Estate, mat.pras.

W Polsce Aebi Schmidt ma siedzibę w Kielcach, a w 2021 roku uruchomił również oddział w Katowicach, gdzie stworzono Corporate Service Center dla operacji grupy. W poszukiwaniu większej przestrzeni, która pozwoli na intensywny rozwój, zapadła decyzja o zmianie adresu katowickiego biura na Al. Roździeńskiego 1, gdzie na przestrzeni ponad 1021 mkw. Aebi Schmidt rozwinie działalność operacyjną dla następujących obszarów: Procurement, Purchasing, R&D, SAP, Masterdata, Marketing oraz HR.

O wyborze zdecydował także szereg ekologicznych rozwiązań wprowadzonych w budynku i potwierdzonych certyfikatami BREEAM oraz WELL Health&Safety Rating. Służą one środowisku, dbają o wellbeing pracowników i pozwalają na optymalizację kosztów eksploatacyjnych i mediów. Ukierunkowanie na zrównoważony rozwój jest tożsame z wartościami Aebi Schmidt.

W zakresie doradztwa na rynku nieruchomości firmę wspierali przedstawiciele agencji CBRE i JLL, zaś indywidualny projekt wnętrz został opracowany przez zespół Furniko.

Wybraliśmy .KTW jako nową i przede wszystkim docelową lokalizację. Ta decyzja była podyktowana kluczowymi czynnikami, takimi jak dogodna lokalizacja, przestronne biura oraz samo otoczenie. Ma być to miejsce, które – nie ukrywamy – przyciągnie nowe talenty, ale i naszym pracownikom pozwoli poczuć, że pracują w wyjątkowym miejscu stworzonym dla wyjątkowego zespołu. .KTW jest symbolem naszych aspiracji, doskonale nadaje się do naszego dynamicznego rozwoju i zaspokaja rosnące potrzeby przestrzenne naszej organizacji, tworząc inspirujące i motywujące środowisko pracy – podsumowuje Wojciech Puch, Head of Corporate Service Center w Aebi Schmidt Polska.

Jednym z czynników branych pod uwagę w wyborze siedziby była aplikacja between.ktw służąca zwiększeniu dostępności do powierzchni oraz rozwijaniu oferty udogodnień i usług uzupełniających w .KTW. Do współpracy włączyły się podmioty zewnętrzne rozszerzające ofertę gastronomiczną, masaże dla pracowników, usługi myjni samochodowej czy poprawek krawieckich i czyszczenia odzieży. Jest to kolejny krok w budowaniu długoterminowej wartości dla społeczności .KTW oraz samego aktywa.

Biurowce .KTW w Katowicach. mat.pras.

Biurowiec .KTW II w listopadzie 2022 roku rozpoczął działalność, a pierwsi najemcy zasiedlili swoje nowe biura. Oferuje 40 tys. powierzchni biurowej i 2,1 tys. przestrzeni handlowej położonej na parterze i pierwszym piętrze.

