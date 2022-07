Biurowiec Lixa C prawie pełny

Kolejnym najemcą budynku biurowego Lixa C został została jedna z najdłużej działających na polskim rynku biur serwisowanych - firma Rise.pl.

Powierzchnie zajmowane przez Rise.pl w oddanym niedawno do użytku biurowcu Lixa C zajmą ponad 3,3 tys. mkw.

Po podpisaniu ostatnich umów z najemcami, w Lixa C pozostało dostępnych już zaledwie kilkanaście procent z ogólnej powierzchni biurowej mierzącej 20 tys. mkw.

Rise.pl świadczy usługi biur serwisowanych, pracowni coworkingowych i wirtualnych biur. Zawarta z Yareal umowa najmu całego 5 piętra w budynku Lixa C została podpisana na 10 lat.

- Od wielu lat dostarczamy rynkowi elastyczne przestrzenie oraz usługi, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uruchamiając kolejną warszawską lokalizację w Lixa C chcemy zapewnić ofertę dla najbardziej wymagających klientów, których zmienna dynamika potrzeb biurowych wymaga obecności w biznesowym centrum stolicy. Bliskość Ronda Daszyńskiego i stacji drugiej linii metra, w połączeniu z unikalnymi w tym rejonie zielonymi ogrodami, z pewnością będzie atutem dla przyszłych użytkowników biur w Lixa C, udostępnianych w ramach usług Rise.pl. Lokalizacja i standard biurowca nie ma sobie równych w tym rejonie, dlatego z radością przygotujemy jego przestrzenie, aby służyły rozwojowi biznesu wymagającego elastyczności i solidności usług biurowych – powiedział Piotr Augustyn, prezes Rise.pl.

- Powoli kończymy kompletowanie najemców w najnowszym, trzecim już biurowcu, wybudowanym w ramach kompleksu Lixa. Projekt naszej flagowej inwestycji tworzyliśmy z myślą o dużych i wymagających, globalnych markach, dlatego cieszymy się, że wśród najemców znalazła się duża polska firma z ugruntowaną od lat pozycją na rynku usług biurowych. Obecność Rise.pl w Lixa C z pewnością przyczyni się do wzbogacenia oferty biurowca – zarówno na rzecz firm, które wybrały nasz kompleks na swoje siedziby, jak i innych przedsiębiorstw, które będą potrzebowały obecności w biznesowym centrum Warszawy. Chcemy, aby nasz kampusowy projekt biurowy, z bezkonkurencyjnymi przestrzeniami zielonymi w skali całej okolicy, stał się miejscem dynamicznego rozwoju biznesu. Jestem przekonany, że adres Lixa będzie szczęśliwy dla wszystkich najemców budynku C, podobnie jak w przypadku najemców dwóch pierwszych biurowców wynajętych w 100 proc. – podsumował Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

Najemcę w transakcji reprezentowała firma Savills, świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości.

- Elastyczne powierzchnie biurowe zyskują w ostatnich latach wielu zwolenników. Wchodzące do Polski firmy bardzo często decydują się na takie rozwiązania, zanim przeniosą się do docelowego biura, co pozwala im zoptymalizować koszty na etapie budowania zespołu. Loftmill to nowa marka uznanego i bardzo doświadczonego operatora powierzchni coworkingowych i cieszymy się, że mogliśmy pomóc w jej debiucie i wejściu na stołeczny rynek – komentuje Jarosław Pilch dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy w Savills, który stoi również na czele Workthere w Polsce.

Kompleks Lixa to największą w historii Yareal inwestycja biurowa, którą docelowo będzie tworzyć zespół pięciu budynków o łącznej powierzchni najmu 77 tys. mkw. Dotychczas Yareal zrealizował trzy budynki oferujące łącznie 48 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej.