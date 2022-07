Biurowiec Lixa z nową firmą

Do grona najemców budynku biurowego Lixa C dołączy firma Advanced Power Solutions Poland (dawniej Panasonic Energy Poland).

Nowa siedziba producenta baterii sprzedawanych pod marką Panasonic zajmie ponad 720 mkw.

Najemca wprowadzi się na pierwsze piętro biurowca oddanego do użytku wiosną tego roku.

Biurowiec Lixa C jest wynajęty w 80 proc.

LIXA C o powierzchni 20 tys. mkw. to trzeci z budynków tworzących kompleks LIXA u zbiegu ulic Wolskiej i Karolkowej. Firma Advanced Power Solutions jest już czwartym najemcą, który zdecydował się na przeniesienie siedziby do tego nowoczesnego biurowca wybudowanego przez Yareal.

- Szukaliśmy znakomicie zlokalizowanej i dobrze skomunikowanej siedziby, spełniającej najwyższe standardy przestrzeni biurowych. Przenosząc się do LIXA zyskamy komfortowe warunki, umożliwiające efektywną pracę, a także zapewniające atrakcyjne otoczenie - zarówno dostęp do przydatnych usług jak i terenów zielonych, które zawsze stanowią wartość dodaną dla pracowników. Rozwój firmy wymaga elastycznej i nowoczesnej przestrzeni oferującej znacznie więcej niż tylko miejsce do pracy, dlatego przenosiny do LIXA mają wielkie znaczenie dla naszego zespołu – powiedział Jacek Pniewski, Chief Financial Officer z Advanced Power Solutions.

- Advanced Power Solutions reprezentuje kolejną globalną markę technologiczną, która wybrała na siedzibę główną kompleks biurowy LIXA. Mam osobistą satysfakcję, że firmy technologiczne chętnie wybierają naszą flagową inwestycję, ponieważ tworzyliśmy projekt LIXA właśnie z myślą o globalnych, innowacyjnych markach. Podpisanie 5-letniej umowy najmu z Advanced Power Solutions oznacza, że wkrótce zakończymy proces komercjalizacji, ponieważ do wynajęcia pozostało już tylko zaledwie kilkanaście procent powierzchni niedawno oddanego do użytku budynku C – podsumował Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

W zawarciu transakcji najemcę reprezentowali doradcy ITRA Polska.

- Pośrednicząc w transakcji, wypracowaliśmy optymalne rozwiązanie dla klienta, który poszukiwał biura z łatwym dojazdem komunikacją publiczną oraz dostępnymi na miejscu udogodnieniami dla pracowników. LIXA spełnia te wymagania, a jednocześnie, dzięki planowanej realizacji kolejnych budynków, daje użytkownikom perspektywę rozwoju w tej lokalizacji. To istotny argument dla międzynarodowych organizacji, dla których elastyczność przestrzeni pracy jest kluczowa - komentuje Izabela Kołcz, Advisor w ITRA Polska.

Złożony z 5 budynków i mierzący docelowo 77 tys. mkw. kompleks LIXA jest największą inwestycją biurową w historii Yareal. W pełni gotowe są już trzy pierwsze budynki A, B oraz C, których łączna powierzchnia biurowa i usługowa to 48 tys. mkw. Yareal jest w trakcie budowy ostatniego etapu kompleksu, czyli biurowców D i E, zlokalizowanych wzdłuż wielkomiejskiego pasażu LIXA City Gardens. Ten nowo powstały 150-metowy deptak uzupełni ofertę komercyjną kompleksu oraz atrakcyjne tereny zielone. W pasażu – z którego będzie można wejść do dwóch ogólnodostępnych ogrodów – znajdą się liczne lokale gastronomiczne, handel i usługi. Doradcy z firmy JLL komercjalizują obecnie lokale wzdłuż LIXA City Gardens, tworząc optymalny mix najemców, aby w ciągu dnia zapewniali ofertę dla pracowników biur, a po godzinach pracy i w weekendy zaspokajali potrzeby mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych. Po ukończeniu kompleksu i uruchomieniu usługowego deptaka, najemcy LIXA będą mieli do dyspozycji dwa zielone dziedzińce ogrodowe i tarasy o łącznej powierzchni ponad pół hektara.

LIXA powstaje zgodnie z rygorystycznie przestrzeganymi zasadami ekologicznego budownictwa, wymaganymi w systemie BREEAM. Inwestycja zaprojektowana przez architektów renomowanej pracowni HRA, jest realizowana z wykorzystaniem licznych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, w tym m.in. kilkuset ton aluminium pochodzącego z recyklingu, wyróżniającego się najniższym dostępnym na świecie śladem węglowym. Zastosowane energooszczędne rozwiązania zapewniły kompleksowi LIXA certyfikat BREEAM Interim wydany z oceną na poziomie Excellent. Inwestycja stara się jednocześnie o certyfikat WELL Health-Safety potwierdzający wysoki standard procedur bezpieczeństwa.