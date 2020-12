Biurowiec Marynarska 12 przechodzi w ręce AFI Europe

Marynarska 12 to nowoczesny budynek biurowy o powierzchni ponad 43 tys. mkw., znajdujący się w sercu biznesowej części warszawskiego Mokotowa. Nieruchomość jest wynajęta wiodącej międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej i jednemu z największych w świecie banków. Na ośmiu kondygnacjach znajduje się ponad 40 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A i 507 mkw. przestrzeni handlowo-usługowej. Nieruchomość stanowi przykład ciekawego połączenia kultury biznesowej i elegancji oraz najwyższych standardów w kwestii rozwiązań biurowych. Obiekt posiada certyfikat w standardzie BREEAM na poziomie „Excellent”.

Sprzedającemu doradzali Soren Rodian Olsen i Marcin Kocerba z działu Capital Markets międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

- Po jej sfinalizowaniu sprzedaż budynku Marynarska 12 będzie prawdopodobnie największą transakcją biurową w Warszawie w 2020 roku. Podpisana umowa świadczy o niesłabnącej atrakcyjności inwestycyjnej rynku biurowego w Polsce. Jesteśmy dumni, że doradzaliśmy sprzedającemu przy tej transakcji, która jednocześnie jest pierwszym zakupem budynku biurowego klasy A przez AFI Europe w Polsce – komentuje Marcin Kocerba, Associate w dziale Capital Markets Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield zarządza budynkiem w imieniu właściciela, a wcześniej reprezentował dwóch głównych najemców budynku.

Całość działań dotyczących budynku Marynarska 12 to przykład sprawnej współpracy różnych zespołów w ramach struktur Cushman & Wakefield. W tym przypadku były to zespoły Rynków Kapitałowych, Wynajmu Biur oraz Zarządzania Nieruchomościami. Funkcjonujemy nie tylko na poziomie konkretnych linii biznesowych, ale staramy się wdrażać podejście projektowe, co pozwala nam realizować kompleksową obsługę produktów inwestycyjnych - mówi Krzysztof Misiak, dyrektor polskiego oddziału Cushman & Wakefield.

- Nabycie parku biurowego Marynarska 12 to kamień milowy na drodze do umocnienia pozycji AFI Europe w Polsce. Wierzymy w nowoczesne nieruchomości wynajęte renomowanym najemcom. AFI Europe obecnie pracuje nad kolejnym transakcjami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, koncentrując się na rynku nieruchomości biurowych i mieszkań na wynajem instytucjonalny w Warszawie – mówi Michał Stępień, CEO oddziału AFI Europe w Warszawie.

AFI Europe była przez długi czas uważana za firmę deweloperską, ale to się zmieniło, a ostatnio sfinalizowane transakcje – nabycie portfela budynków biurowych w Rumunii od NEPI Rockcastle za kwotę 290 mln euro oraz zakup parku biurowego Marynarska 12 od spółek zależnych Starwood Capital Group za ok. 100 mln euro – oznaczają początek nowej strategii inwestycyjnej grupy na rynku nieruchomości biurowych i apartamentów na wynajem – mówi Sebastian Kieć, CEO, AFI Europe Poland.