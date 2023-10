Octava sprzedała biurowiec Obrzeżna Center polskiemu inwestorowi. Firmy Avison Young i Savills wspólnie reprezentowały sprzedającego.

Obrzeżna Center oferuje ok. 10 000 mkw. powierzchni całkowitej, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach naziemnych.

Nowym właścicielem jest polski inwestor, który nabył nieruchomość z planem dalszej przebudowy i zmiany jej funkcji na PRS.

Avison Young wspólnie z Savills reprezentował sprzedającego.

Obrzeżna Center to budynek biurowy zlokalizowany przy ulicy Obrzeżnej 7 w Warszawie, przy głównym skrzyżowaniu Mokotowskiego Obszaru Biznesowego, co umożliwia łatwy dojazd do centrum miasta tramwajem, autobusem lub metrem. Lotnisko Chopina oddalone jest o zaledwie 3 kilometry. W bliskim sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe Westfield Mokotów oraz wiele innych budynków biurowych. Nieruchomość oferuje ok. 10 000 mkw. powierzchni całkowitej, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach naziemnych. Do dyspozycji najemców są również naziemne i podziemne miejsca parkingowe.

Nowym właścicielem jest polski inwestor, który nabył nieruchomość z planem dalszej przebudowy i zmiany jej funkcji na PRS.

- Już od kilku lat obserwujemy transformację Mokotowskiego Obszaru Biznesowego z dzielnicy biznesowej, w dzielnicę z nowymi i nowoczesnymi nieruchomościami mieszkaniowymi, hotelami i restauracjami, które zmieniły charakter tego obszaru. Nie bez znaczenia jest też nowa infrastruktura, usprawniająca dojazd do innych części miasta. Obrzeżna Center to świetna lokalizacja dla jednostki PRS ze względu na centralne położenie w tym obszarze. Doradcy techniczni Avison Young przeanalizowali już kilka budynków pod kątem potencjalnej przebudowy na funkcję mieszkaniową lub PRS. Zgodnie z ich analizą, zmiana sposobu użytkowania z biurowego na mieszkaniowy pod względem technicznym w wielu przypadkach nie powinna być problematyczna. Starsze budynki biurowe często znacznie różnią się pod względem standardów od nowoczesnych i energooszczędnych biurowców klasy A. Pod tym względem przekształcenie ich w funkcję mieszkaniową może być bardziej opłacalne niż dalsze utrzymywanie coraz mniej atrakcyjnych i trudniejszych do wynajęcia powierzchni biurowych - komentuje Bartłomiej Krzyżak, Senior Director, Investment w Avison Young.

Avison Young wspólnie z Savills reprezentował sprzedającego. Penteris zapewniał doradztwo prawne dla sprzedającego w trakcie całego procesu.

Wyniki najnowszego badania firmy doradczej Savills przeprowadzonego wśród inwestorów zarządzających aktywami w Europie potwierdzają trend wzrostu zainteresowania sektorem PRS, który znalazł się na trzecim miejscu wśród najbardziej pożądanych aktywów. W Polsce instytucjonalny najem mieszkań dopiero się rozwija, odpowiadając za zaledwie 1 proc. rynku zdominowanego przez inwestorów indywidualnych, ale przejawia duży potencjał. Transakcja wpisuje się również w coraz silniejszy trend zmiany funkcji nieruchomości komercyjnych – komentuje Mark Richardson, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego, Savills.

