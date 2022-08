Biurowiec Okam w Łodzi z zaufaniem Valmet

Okam Capital, będący właścicielem budynku biurowego Łódź.work w samym centrum Łodzi wynajął przestrzeń kolejnemu najemcy.

Firma Valmet zawarła umowę na najem powierzchni o wielkości 570 mkw.

Kontrakt pomiędzy Okam, a międzynarodowym producentem maszyn papierniczych będzie obowiązywał przez 5 lat.

- Od miesięcy widzimy wzrost zainteresowania powierzchniami biurowymi na naszej łódzkiej inwestycji Łódź.work po pierwszych, intensywnych fazach pandemii. Kolejne firmy przyciąga atrakcyjna lokalizacja, multifunkcyjność obiektu, rozwinięta okoliczna infrastruktura i unikatowy charakter tego miejsca, łączący industrializm z nowoczesną formą. Tym razem dołącza do nas firma z branży papierniczej, która będzie tu rozwijać jeden z obszarów swojego biznesu - zaznacza Marcin Michalec, CEO Okam Capital.

- Poszukując nowej przestrzeni biurowej kierowaliśmy się możliwościami adaptacji,jak również atmosferą sprzyjającą kreatywnemu rozwojowi naszego zespołu. Wnętrze historycznie nawiązujące do przemysłu papierniczego, mieściła się tu drukarnia Meyerhoffa, idealnie wpisuje się filozofię funkcjonowania naszej organizacji zorientowanej na zrównoważony rozwój. Wierzymy, że ma to wpływ na atmosferę i efektywność pracy, co jest dla nas kluczowym czynnikiem. Tradycja połączona z nowoczesną technologią jest tym co zaoferował nam Łódź.work w swoich wnętrzach a z czym identyfikujemy się jako firma z ponad 200 letnią historią - Sebastian Grabowski dyrektor, Valmet SMM Tissue Technology Unit.

- Działając globalnie postawiliśmy na lokalizację blisko dworca Łódź Fabryczna pozwalającą na szybki dostęp do lotniska w Warszawie a trwająca Inwestycja Nowe Centrum Łodzi, w tym budowa tunelu średnicowego dodatkowo podniesie atrakcyjność komunikacyjną tej części miasta. Jestem przekonany, że nowa przestrzeń biurowa będzie miała przełożenie na atmosferę i kreatywny flow, co zaowocuje rozwojem zespołu oraz rozwiązań i technologii jakie dostarczamy naszym klientom - Sebastian Grabowski Dyrektor, Valmet SMM Tissue Technology Unit.

Przestrzeń biurowo-usługowa Łódź.work zlokalizowana jest przy ul. Dowborczyków 18, na terenach po dawnej fabryce Teodora Meyerhoffa. Obiekt powstał w ramach koncepcji Nowego Centrum Łodzi, zakładającego rewitalizację zabytkowych budynków oraz ich połączenie z nowoczesnymi przestrzeniami. Do dyspozycji najemców Łódź.work oraz ich pracowników znajduje się m.in. wypożyczalnia eko-pojazdów oraz elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także stojaki na rowery. Inną zaletą kompleksu jest strefa chill-out, elegancka recepcja oraz zaplecze sanitarne i socjalne. W planach Okam ma również przygotowanie na terenie Łódź.work przestrzeni pod foodtruck’i.