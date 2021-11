Biurowiec Porta Mare w Elblągu ma zielone światło na start budowy

Biurowiec Porta Mare, który będzie pierwszym obiektem klasy A w Elblągu otrzymał pozwolenie na budowę.

Zgodnie z dokumentacją opracowaną przez pracownię architektoniczną Pas Projekt, na elbląskiej Wyspie Spichrzów powstanie nowoczesny budynek składający się z siedmiu segmentów z charakterystycznymi spadzistymi dachami, zwróconymi w kierunku rzeki.

Całość ma nawiązywać do zabytkowej starówki oraz historycznej zabudowy tego obszaru.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Fabryka.

Elbląski biurowiec „Porta Mare” zaoferuje ponad 6 tysięcy mkw. wysokiej klasy biur, ale także powierzchnie przeznaczone pod działalność aparthoteli oraz przestrzenie handlowo – usługowe. Będzie on zlokalizowany przy ul. Warszawskiej na malowniczym nabrzeżu rzeki Elbląg, która dzieli teren przyszłej inwestycji od miejskiej starówki.

- Jestem przekonany, że Porta Mare nie tylko da impuls rozwojowy Elblągowi i ściągnie do miasta firmy, które ulokują tu swoje oddziały, ale także będzie służyć wszystkim mieszkańcom. Jeśli chodzi o przestrzenie biurowe będą to elastyczne, łatwe do przearanżowania powierzchnie, które będą oferowały zróżnicowane rozwiązania dla najemców. Od klasycznych gabinetów przez biura typu open space, przestrzenie coworkingowe, sale konferencyjne, sale focusowe po wirtualny adres. Dlatego dobrze będzie się tu czuł także młody, stawiający pierwsze kroki lokalny biznes. Z kolei partery, w których ulokują się usługi i handel będą atrakcyjną ofertą dla elblążan odwiedzających centrum miasta – przekonuje Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP sp. z o.o.

Teren pod realizację Porta Mare wskazał elbląski samorząd, który liczy, że dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi konieczna rewitalizacja tego obszaru. Wyspa Spichrzów w średniowieczu stanowiła gospodarcze zaplecze miasta. Lokowano tam urządzenia konieczne do obsługi dalekosiężnego handlu, portu, stoczni, a także warsztaty rzemieślnicze i spichrze. Obszar ten jest objęty opieką konserwatorską, która determinuje kształt budynku oraz przebieg jego realizacji.