Biurowiec Rondo 1 po raz kolejny z certyfikatem

Obiekt, zlokalizowany przy Rondzie ONZ 1, uzyskał certyfikat LEED v4.1 O+M (Building Operations and Maintenance) na poziomie LEED Platinum, zdobywając 85 punktów – o cztery więcej niż w poprzednim procesie. Certyfikację przeprowadziła firma JW+A.

W ramach procesu certyfikacyjnego dokonano kompleksowej analizy funkcjonowania i zarządzania obiektu Rondo 1, na którą składał się między innymi audyt energetyczny oraz ankieta satysfakcji użytkowników dotycząca komfortu termicznego. Zbadano także kwestie zużycia wody i gospodarowania odpadami.

- Certyfikat LEED w kolorze platyny świadczy o tym, że Rondo 1 to nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych, ale także najbardziej „zielonych” biurowców w Warszawie. Budynek, który spełnia światowe standardy, opracowane przez US Green Building Council (USGBC), oferuje użytkownikom miejsce pracy sprzyjające zrównoważonemu, zdrowemu stylowi życia i jest obiektem przyjaznym środowisku – mówi Grzegorz Dyląg, Dyrektor w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, Business Space, Cushman & Wakefield.

Rondo 1 to nowoczesny budynek biurowy klasy AAA, zaprojektowany przez światowej sławy architektów z pracowni architektonicznej Skidmore, Owings and Merrill we współpracy z warszawską pracownią AZO. Na obiekt, znajdujący się w sąsiedztwie ronda ONZ, składają się dwa budynki – 40 piętrowy Budynek B wybudowany równolegle do alei Jana Pawła II oraz Budynek A zlokalizowany przy ulicy Świętokrzyskiej, liczący 10 pięter. Biurowiec został oddany do użytku w 2006 roku. Oferuje 67 000 mkw. powierzchni biurowej, a jego całkowita powierzchnia wynosi 103 000 mkw. Do dyspozycji najemców jest 490 miejsc parkingowych oraz udogodnienia w postaci klubu fitness, przedszkola, krawca oraz pralni.