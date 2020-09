Biurowiec skarbówki w miejsce gorzowskiego Wału Okrężnego

Planowany budynek ma być bardzo nowoczesny i zasilany odnawialnymi źródłami energii. Gmach ma mieć ok. 8,5 tys. m kw. i kosztować 60 mln zł - czytamy na gazetalubuska.pl

W miejsce istniejących kiedyś Wałów Okrężnych poprzedni prezydent miasta chciał postawić magistrat. Teraz pojawiła się szansa, aby powstał biurowiec skarbówki. Miasto przekazało działki pod tę inwestycję za darmo.



– To są dwie działki o łącznej powierzchni 2,5 ha. Z możliwością dróg dojazdowych z dwóch stron. Od ul. Wał Okrężny i ul. Zielonej – mówi teraz Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie.



Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze właśnie ogłosiła konkurs na koncepcję i projekt budowy nowych obiektów w Gorzowie. A minister finansów wyraził zgodę na tę inwestycję. W nowoczesnym budynku na gorzowskim Zawarciu będą się mieścić Urząd Skarbowy oraz Lubuski Urząd Celno-Skarbowy.



– Ma to być obiekt bardzo nowoczesny, spełniać najwyższe standardy, również jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Tak, żeby budynek był samowystarczalny i gdyby pojawił się problem z zasilaniem zewnętrznym, to praca w nim nie stanęła – tłumaczy Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Wiadomo też, że nowy obiekt ma mieć powierzchnię ok. 8,5 tys. m kw. Rozpoczęcie budowy przy ul. Wał Okrężny zaplanowano już w przyszłym roku. Prace mają się zakończyć w 2025 roku. Cała inwestycja ma kosztować ponad 60 milionów złotych i być sfinansowana z budżetu państwa.