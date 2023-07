Farnell, globalny dystrybutor komponentów, produktów i rozwiązań elektronicznych otworzył nowe biuro o powierzchni 1200 mkw. w Tertium Business Park B w Krakowie.

Kraków niezmiennie notuje wysokie zainteresowanie ze strony najemców, szczególnie w przypadku nowych umów, co potwierdza ich prawie 60-procentowy udział zanotowany w pierwszym kwartale tego roku.

Przy wyborze powierzchni i negocjacji umowy najmu biura Farnell, które pomieści 130 osób, doradzali eksperci z krakowskiego oddziału Colliers.

Specjaliści z Colliers Define odpowiadali za przygotowanie projektu aranżacji nowej siedziby firmy oraz realizację prac w zakresie kompleksowego wykończenia.

– Utrzymujący się stosunkowo wysoki współczynnik wolnych powierzchni sprzyja najemcom, którzy podpisują tradycyjne umowy na okres minimum pięciu lat. W takim przypadku najemcy mogą liczyć na korzystne warunki komercyjne oraz powierzchnie w bardzo dobrym standardzie. Dla najemców jest to bardzo dobry moment na weryfikację własnych potrzeb w zakresie powierzchni biurowej oraz weryfikację możliwości na rynku biurowym. Z takiego momentu skorzystał nasz klient, firma Farnell, podejmując decyzję o relokacji do Tertium Business Park – mówi Anna Galicka-Bieda, Partnerka, Dyrektorka regionalna Colliers w Krakowie.

Po uświetnieniu w zeszłym roku 10-lecia naszej obecności w Krakowie jesteśmy zachwyceni, że zrobiliśmy kolejny krok na naszej drodze rozwoju, otwierając tę fantastyczną nową przestrzeń biurową. Przenosząc się do najwyższej klasy obiektu, mamy pewność, że ponad 130 naszych pracowników będzie nadal dostarczać najlepsze usługi dystrybucji dla tysięcy klientów w 26 krajach, pracując w 15 różnych językach — dodaje Sabina Rozlach, Dyrektorka Biura Handlowego Farnell na EMEA w Krakowie.

Ekologia i komfort

Nowe biuro firmy Farnell jest bardziej zrównoważone, wygodne i nowoczesne. Na powierzchni 1200 mkw. zastosowano nowoczesne rozwiązania i materiały przyjazne dla środowiska.

Sam budynek B, w którym znajduje się siedziba firmy, znacznie zmniejsza zużycie energii poprzez oświetlenie SMART LED z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz dostęp do światła dziennego z każdego miejsca pracy, a także dzięki inwestycji w najwyższej klasy sprzęt elektroniczny spełniający międzynarodowe normy energetyczne.

Na zewnątrz budynku znajduje się zielony dziedziniec z miejscami do odpoczynku w trakcie pracy na wygodnych ławkach lub w hamaku. Pracownicy nowego biura mogą także zagrać w tenisa stołowego, w piłkarzyki lub zrelaksować się pośród drzew i kwiatów.

Nowe biuro Farnell w Krakowie, mat.pras.

Inspiracja naturą

W aranżacji nowego biura eksperci Colliers Define postawili na kolorystykę i materiały inspirowane naturą – dominują tu neutralne barwy: beże, szarości, połączone z zieleniami i błękitami, które przełamano ciepłymi akcentami materiałów, takimi jak drewno czy korek. W przestrzeniach socjalnych (tj. chillout, kuchnia, coffee point) odpoczynkowi i relaksowi pracowników sprzyjają tapety z motywami roślinnymi.

– Jednym z głównych celów projektu nowego biura Farnell było stworzenie spokojnej i wspierającej pracowników przestrzeni. Co więcej, projekt biura został dostosowany nie tylko do nowej lokalizacji, ale także do hybrydowego trybu pracy. Znalazło to odzwierciedlenie w układzie funkcjonalnym wspierającym współpracę i umożliwiającym elastyczne użytkowanie biura, dostosowane do zmieniających się potrzeb i różnorodnych rodzajów aktywności użytkowników. Projektując nową przestrzeń, położyliśmy nacisk na przestrzenie wspólne – różnej wielkości sale spotkań oraz przestrzenie socjalne, które sprzyjają integracji pracowników – mówi Agnieszka Ulatowska, Senior Architect w Colliers Define.

Przy aranżacji wnętrza uwzględniono również ergonomię pracy – biurka oraz krzesła wykonane są ze zrównoważonych materiałów i wyposażone w elastyczną regulację wysokości oraz szeroką gamę konfiguracji dla użytkowników.

Elastyczne podejście przepisem na sukces

Eksperci Colliers Define odpowiadali także za realizację prac w zakresie kompleksowego wykończenia nowego biura, dostawę mebli, systemu AV i zieleni.

– Dużym wyzwaniem w realizacji projektu dla firmy Farnell były długie terminy dostaw materiałów. Aby dostarczyć gotową powierzchnię w oczekiwanym przez klienta terminie, dokonaliśmy zamówień kluczowych materiałów (np. jednostek klimatyzacyjnych) jeszcze przed rozpoczęciem prac. Z kolei, aby spełnić oczekiwania architektów i naszego klienta w zakresie estetyki wykończeń, sprowadziliśmy specjalne formy do kształtowania dekoracyjnych paneli filcowych wykorzystanych jako okładziny ścian. Efekt zadowolił nas wszystkich, podobnie jak sam przebieg współpracy. Dzięki sprawnemu działaniu pracownicy Farnell mogą spotykać się w przestrzeni, która zachwyca, integruje i podnosi efektywność – mówi Sebastian Socha, Project Manager w Colliers Define.

