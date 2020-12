Biurowiec w Radomiu czeka na wykonawcę

Postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy zostało uruchomione w sierpniu, a jego wynik miał być znany jeszcze w tym roku. Okazało się jednak, że uruchomienie drugiego drugiego etapu przetargu zaplanowano dopiero na I półrocze 2021 roku z uwagi na duże zainteresowanie.

To będzie nowoczesny i zielony biurowiec, który zostanie zbudowany na Potkanowie w sąsiedztwie firmy International Tobacco Machinery. Na dachu budynku zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne, pojawią się stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zastosowane zostaną instalacje do zbierania wody deszczowej.

Nowy obiekt ma mieć część biurową, ale też techniczną, związaną z zarządzaniem okręgową dyspozycją elektroenergetyczną. Strefy biurowa i operatorska mieszczą się w budynku biurowo-administracyjnym z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, składającym się z trzech zasadniczych brył połączonych ze sobą. Łączna powierzchnia zabudowy trzech stref (biurowej, operatorskiej i technologicznej) wynosi 10100 metrów kwadratowych.