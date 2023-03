Kolejny budynek biurowy w The Park Warsaw zyskał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent.

Budynek B9, który jest realizowany w ramach kompleksu The Park Warsaw, otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent.

Dotyczy on etapu projektowego (Design Stage), a dokładny wynik wyniósł 73,5 proc.

Deweloperem oraz zarządcą obiektu jest firma White Star Real Estate.

Docelowo The Park Warsaw będzie liczył 12 budynków biurowych klasy A, a całkowita powierzchnia najmu wyniesie 130 tys. mkw. Obecnie kompleks liczy 7 budynków, gdzie siedzibę ma około 60 najemców.

Aktualnie trwają również prace przy budynku nr 7, który otrzymał certyfikat BREEAM Final - także na poziomie Excellent.

Pierwsi najemcy jeszcze w tym roku

Do budynku nr 9, jaki powstaje w ramach kampusu biurowego przy ul. Krakowiaków, pierwszy najemca wprowadzi się już w tym roku. Będzie to właściciel sieci detalicznej RTV EURO AGD. Najemca zajmie 80 proc. budynku dziewiątego, którego budowa rozpoczęła się w grudniu 2021.

Biurowy kompleks The Park Warsaw, mat.pras.

Kampus The Park Warsaw wyróżnia architektura z dużą ilością zieleni, tworząca zamkniętą dla ruchu kołowego przestrzeń. Celem zarządzającego obiektem White Star Real Estate jest od samego początku, stworzenie miejsca, które będzie przyjazne dla użytkowników, a aspekt ekologiczny jest na stałe wpisany w filozofię działania dewelopera. Firma już w 2022 r. utworzyła stanowisko koordynatora ESG i komitet ESG, w skład, którego wchodzą osoby z różnych działów, posiadające uzupełniające kompetencje.

Liczymy oczywiście, że certyfikat otrzymany za fazę projektową, utrzymamy także po oddaniu budynku B9 do użytkowania – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

Certyfikat BREEAM jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków, pod kątem stosowania ekologicznych rozwiązań, w Europie.

Metoda skupia się na ocenie jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego, co dla dewelopera takiego jak my, jest szczególnie istotne. Nie poprzestajemy jednak na ocenach dotyczących samych budynków, ale dokładamy starań by nasz projekt stale się rozwijał – zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania wspierające redukcje śladu węglowego - mówi Bartosz Prytuła.

The Warsaw Park oferuje pełną infrastrukturę dla rowerzystów – stacje Veturilo, szatnie, prysznice oraz parking. W 2022 roku w ramach współpracy z siecią GreenWay, na terenie kompleksu uruchomiono także ładowarkę aut elektrycznych firmy Delta, która umożliwia równoczesne ładowanie trzech pojazdów.

Budynek został zaprojektowany, aby zapewnić jak największy komfort pracownikom, jak i optymalizację w zakresie zużycia mediów, poprzez zastosowanie m.in. systemu zarządzania BMS (ang. Building Management System), oświetlenia LED czy wind z napędem regeneracyjnym. W celu minimalizowania zużycia wody zastosowane zostaną rozwiązania takie jak: odzysk wody deszczowej do podlewania zieleni oraz spłukiwania toalet, system detekcji wycieków wody oraz wodooszczędna armatura. Całość dopełnia wdrożenie strategii biophilic design, tak aby z pomocą roślin, naturalnego światła, czystego powietrza i wody, wpływać na najważniejsze na komfort użytkowników budynku.

Frontem do najemcy

The Park Warsaw oferuje również szereg udogodnień dla najemców i pracowników. Staraniem zarządcy uruchomione zostały dodatkowe linie transportu zbiorowego, łączące kompleks z okolicznymi stacjami kolejowymi. Na terenie kompleksu biurowego działa również The Park Kitchen, czyli strefa restauracyjna położona w samym sercu kampusu, gdzie na każdego gościa czekają niesamowite smaki z różnych zakątków świata i kawiarnia Green Caffé Nero.

Dodatkowo uruchomiono także sklep spożywczy Delikatesy Centrum, fitness klub Zdrofit, oraz dwujęzyczne przedszkole Kids&Co. Nie zapomniano też o czworonogach, tworząc miejsca przyjazne dla psów.

- Chcemy, by nasze kompleksy biurowe były skoncentrowane na realizacji potrzeb najemców i pracowników, których obecnie jest już w The Park Warsaw blisko 8 tys. W budynku nr 6 zorganizowana została również strefa relaksu, która wyposażona jest min. we flippery oraz duży ekran z wygodnymi siedzeniami. Wraz realizowanym obecnie budynkiem nr 9, planowane jest uruchomienie kolejnych udogodnień i funkcji – dodaje Managing Partner w White Star Real Estate.

The Park Warsaw wyróżnia unikatowa architektura z dużą ilością zieleni, która tworzy zamkniętą dla ruchu kołowego przestrzeń. Na terenie kampusu znajduje się strefa gastronomiczna, sklep spożywczy klub fitness, myjnia samochodowa oraz dwujęzyczne przedszkole. Rozwiązania komunikacyjne, które były również oceniane podczas certyfikacji wspierają specjalne linie autobusowe w kierunku stacji PKP Rakowiec i WKD Raków, których godziny kursowania autobusu zostały dostosowane do czasu pracy. W The Park jest również pełna infrastruktura dla rowerzystów – stacje Veturilo, szatnie, prysznice oraz parking.

