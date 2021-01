Biurowiec Wave przyciągnął firmę farmaceutyczną

Już w tym roku do gdańskiego biurowca Wave autorstwa Skanska, wprowadzi się nowy najemca – LEO Pharma. Ta międzynarodowa firma farmaceutyczna urządzi swoje biura na powierzchni 1500 mkw. Najemca będzie mógł korzystać z rozwiązań proekologicznych oraz najwyższej jakości biur, stworzonych zgodnie z wytycznymi certyfikatów LEED oraz WELL. Do końca 2022 roku LEO Pharma planuje powiększyć swój zespół o 100 nowych pracowników.