Biurowiec Wola Center sprzedany za 101,9 mln euro

Develia sfinalizowała sprzedaż warszawskiego biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto (ok. 435 mln zł). Nabywcą liczącego 33,3 tys. mkw budynku jest fundusz Hines European Value Fund.

- Sprzedaż biurowca Wola Center jest konsekwencją naszej strategii w segmencie komercyjnym polegającej na budowaniu, komercjalizowaniu i sprzedaży inwestycji. Do końca roku planujemy zbycie jeszcze jednego budynku – Wola Retro. Zakładamy rozpoczynanie przynajmniej jednej inwestycji komercyjnej rocznie. W 2020 r. będzie to projekt Kolejowa we Wrocławiu, który obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii.

Wola Center została wybudowana w 2013 r. Budynek składa się z 31,3 tys. mkw powierzchni biurowej i 2 tys. mkw powierzchni usługowej, jest w pełni skomercjalizowany.

Z części kwoty otrzymanej od kupującego zostanie spłacony kredyt zaciągnięty na budowę tego projektu w wysokości 45,2 mln euro. Pozostałe 56,7 mln euro trafią do spółki.

- Sprzedaż budynku Wola Center w Warszawie potwierdza trend, iż nowoczesne, bardzo dobre budynki biurowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. To już kolejna transakcja z sukcesem zrealizowana przez zespół Develii w ostatnim okresie. Sam proces sprzedaży potwierdził pełne zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność obu stron aby sfinalizować transakcję w uzgodnionym harmonogramie - mówi Marcin Purgal, który doradzał Develii przy transakcji.

Po sfinalizowaniu transakcji w portfelu nieruchomości komercyjnych Develii znajdują się: Arkady Wrocławskie, Sky Tower i Wola Retro.