Biurowiec z podwójną skórą powstanie w Częstochowie

Rada Miasta Częstochowy na wniosek prezydenta miasta zgodziła się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego m.in. obszary położone w rejonie ulic Bór i Równoległej, aby umożliwić realizację inwestycji planowanych przez spółki Hegelmann oraz JAWO.

Dla pracowników i kierowców

Hegelmann Poland, firma transportowa, która w Częstochowie zatrudnia blisko 1,4 tys. osób, planuje wybudowanie nowego obiektu biurowego w mieście. Inwestycja ma zapewnić zatrudnionym w częstochowskim oddziale spółki komfortowe warunki pracy i zgodnie z założeniami wpisze się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy.

Jak informuje częstochowski magistrat, na początku lutego br. zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę.

– Budowa naszej nowej siedziby w Częstochowie to kolejny ważny krok w stronę tworzenia lepszej jakości pracy i zarządzania w Hegelmann Poland. Naszą siłą są pracownicy, zarówno biurowi, jak i kierowcy. Z myślą o tych drugich powstaje nowoczesny obiekt w Żarskiej Wsi. Cieszę się, że jednocześnie działamy nad poprawą warunków dla zatrudnionych w naszym częstochowskim oddziale. Nowe biuro to także ważny element strategii zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Nowoczesny obiekt na miarę naszych czasów będzie zatem nie tylko komfortowy, ale i wyposażony w rozwiązania sprzyjające środowisku – stwierdza Fedir Yurkevych, prezes Hegelmann Poland.

Biurowiec z podwójną skórą

Planowana inwestycja obejmie powstanie budynku biurowego klasy A. Obiekt został zgłoszony do rozpoczęcia projektu do certyfikacji LEED, BREEAM oraz WELL.W ramach budowy powstanie sześciokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej około 12,5 tys. m kw. (nie licząc powierzchni garażu), w którym zaplanowano trzy duże sale konferencyjne oraz powierzchnie biurowe. Będą one wykorzystywane zarówno przez Hegelmann Poland, jak i częściowo udostępnione pod wynajem.

Obiekt będzie posiadał garaż podziemny na 70 samochodów z dziesięcioma punktami ładowania samochodów elektrycznych oraz parkingiem dla rowerów. Dodatkowo powstanie parking naziemny na 196 samochodów, w tym na kilkanaście pojazdów elektrycznych ze stacjami ładowania. Budynek wykonany będzie w systemie szkieletowym, a z zewnątrz w większości pokryty fasadą szklaną oraz dodatkową warstwą szkła, tzw. podwójną skórą. W otoczeniu biurowca powstaną strefy rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Biurowiec Hegelmann Poland powstanie przy ulicy Równoległej 76/80 w Częstochowie. Za projekt odpowiada architekt Sebastian Stefański. Hegelmann Poland to jedna z największych firm transportowych w Polsce z flotą liczącą ponad 2000 samochodów ciężarowych. Jest przedstawicielem Hegelmann Group – firmy rodzinnej, która powstała w 1998 roku w Niemczech. Zatrudnia ona 8 tys. osób w swoich oddziałach w Europie i USA.