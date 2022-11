Biurowiec Zana 39, położony w centralnej lokalizacji Lublina, powiększa grono swoich najemców. Do nowego biura na 1000 mkw. wprowadziła się grupa Amber Studios.

Amber Studios został nowym najemcą biurowca Zana 39 w Lublinie.

Budynek spełnił wszystkie oczekiwania klienta, dla którego najważniejsze były lokalizacja, standard oraz dostępność powierzchni.

Amber Studios jest jedną z największych firm transmitujących krupierów ze studia na żywo. Grupa ma swoje oddziały na Łotwie, Litwie, w Gruzji a teraz również w Polsce. Działalność jest w pełni koncesjonowana i oparta na światowych standardach.

Najemca którego w procesie negocjacji wspierał Pan Jacek Reszko z Factor Nieruchomości poszukiwał ok. 1000 mkw.­ powierzchni biurowej. Nasz budynek spełnił wszystkie oczekiwania klienta, dla którego najważniejsze były lokalizacja, standard oraz dostępność powierzchni. Cieszymy się, że Amber Studios dołączył do grona naszych najemców. W First Property zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i szukać wspólnie najlepszych rozwiązań – komentuje Dominik Wrona, Leasing Specialist w First Property Poland.

Zana 39 to biurowiec o łącznej powierzchni 10 500 mkw., położony u zbiegu ulic Tomasza Zana i Filaretów. W pobliżu budynku znajduje się wiele lubelskich uczelni wyższych a także instytucji państwowych. Doskonała lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej oraz do szerokiej oferty handlowej i usługowej.

