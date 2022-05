Biurowiec zgrany z otoczeniem. INTRACO Prime z pozwoleniem na użytkowanie

PHN uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-handlowego INTRACO Prime.

Obiekt biurowo-handlowy jest zlokalizowany na warszawskim Muranowie przy ul. Stawki 2B.

Realizacja inwestycji przebiegła terminowo.

24 miesiące - tyle zajęła czasu zajęła budowa nowoczesnego biurowca INTRACO Prime. Zarówno PHN, jak i architekci z pracowni Juvenes zmierzyli się z nie lada wyzwaniem - jak wkomponować w atrakcyjny i funkcjonalny sposób nowy budynek w istniejącą już tkankę miasta. Dodatkowym utrudnieniem było stworzenie spójnego układu bryły INTRACO Prime i sąsiadującego z biurowcem starszego wieżowca INTRACO.

Udało się i to w rekordowym - mimo utrudnień związanych z pandemią - tempie. Najnowszy w Warszawie budynek biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. dziś tworzy już harmonijną całość z otoczeniem. Inwestycja łączy nowoczesne elementy w postaci, m.in. szklanej fasady z tradycyjnymi rozwiązaniami, tj. pełną ścianą w beżowo-szarej kolorystyce - typowej dla okolicznej zabudowy.

Kameralny biurowiec jest eko

Na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe. Poza atrakcyjną lokalizacją, budynek wyróżnia się wieloma udogodnieniami takimi jak energooszczędne systemy oraz instalacje, parking oraz szatnie dla rowerzystów, czy też miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Realizacja inwestycji była prowadzona według wymogów certyfikacji BREEAM.

Biurowiec INTRACO Prime, mat.pras.

- INTRACO Prime to nasza kolejna inwestycja, której budowa przypadła na okres pandemii. Mimo zawirowań na rynku budowlanym prace zakończyliśmy sprawnie i terminowo, a budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Oznacza to, że ponownie dotrzymaliśmy złożonych naszym najemcom zobowiązań. INTRACO Prime to nowoczesny, kameralny budynek, który przyszłym użytkownikom zapewni doskonałe warunki do rozwoju biznesu. Już w drugiej połowie tego roku wprowadzi się pierwszy najemca – firma PERN, która zajmie dwa najwyższe piętra. Jesteśmy przekonani, że duże zainteresowanie klientów niedługo przełoży się na kolejne umowy najmu - mówi Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Biurowiec INTRACO Prime, mat.pras.

- Strabag ukończył budynek INTRACO Prime po 24 miesiącach od podpisania umowy. Oznacza to, że udało się nam zrealizować ten nowoczesny budynek położony w sercu Warszawy zgodnie z założonym harmonogramem. To złożona i trudna technicznie inwestycja związana, z między innymi, z wykonaniem obiektów o głębokim fundamentowaniu, w ścisłej zabudowie miejskiej. Prace prowadzone były w szczególnym okresie - czasie pandemii. Mimo to, przy zachowaniu standardów sanitarnych i odpowiedniej organizacji pracy, udało się nam wykonać je w zaplanowanym terminie. Tym bardziej, chciałam w tym miejscu podziękować całemu zespołowi realizującemu ten kontrakt za zaangażowanie i profesjonalizm - mówi Agnieszka Wyszyńska, dyrektor techniczny Grupy Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag.