Biurowiec Zita rozchwytywany. Nowy najemca i ekspansja

Nową powierzchnię w ramach ekspansji zajęła firma SI-Consulting, wyspecjalizowana we wdrożeniach rozwiązań IT wpierających automatyzację procesów biznesowych.

Nowym najemcą jest polska filia ZG Lighting, austriacki potentat w zakresie systemów oświetleniowych.

Obydwie umowy dotyczą powierzchni biurowych zlokalizowanych w biurowcu ZITA.

- To dla nas wyjątkowo dobry sygnał – mówi Anna Dul, odpowiedzialna za komercjalizację kompleksu z ramienia jego właściciela, firmy TRUDO Sp. z o.o. – Oznacza to bowiem, że nasze biurowce są atrakcyjne zarówno dla podmiotów poszukujących na rynku nowych powierzchni, jak i dla tak ważnych dla nas aktualnych najemców, którzy decydują się wiązać swój dalszy rozwój właśnie z nami.

ZG Lighting to oddział firmy Zumtobel Group, posiadającej w swoim portfolio marki Zumtobel Lighting oraz Thorn Lighting. Firma jest obecna na rynku od 1928 r. i od tego czasu dostarcza najwyższej jakości rozwiązania oświetleniowe na rynki całego świata. Wśród wyróżników marki należy wymienić wysoką jakość wzornictwa, a także przywiązanie do wartości zrównoważonego rozwoju, co sprawia że proponowane rozwiązania oświetleniowe cechuje staranna estetyka i energooszczędność.

- Cieszymy się z przeprowadzki do nowego biura w ZICIE. – mówi Agnieszka Wiśniewska, Managerka Działu Finansów na Polskę i Węgry - PROMENADY BUSINESS PARK to bardzo nowoczesny i przyjazny najemcom kompleks o wysokim standardzie, usytuowany w pobliżu ścisłego centrum miasta. Jednak to, co zasługuje na szczególną uwagę, to wyjątkowo ciepłe i otwarte podejście właścicieli oraz zarządcy kompleksu zarówno do potencjalnych, jak i obecnych najemców.



Druga z kolei nowa umowa to ekspansja dotychczasowego najemcy, firmy informatycznej SI- Consulting. Ta dynamicznie się rozwijająca wrocławska firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej klasy rozwiązań IT służących wspieraniu i optymalizacji procesów biznesowych.

- To rekordowa ekspansja w tym roku, ponieważ najemca zdecydował się na ponad czterokrotne powiększenie zajmowanej powierzchni. – komentuje Anna Dul.