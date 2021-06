Biurowy Aeropark zyska ponadczasową odsłonę. GTC wystartowało z modernizacją

Wkrótce Zephirus, czyli jeden z trzech budynków klasy A przynależących do tego parku biurowego, będzie wyróżniał się nowym lobby, które zaprojektowano wspólnie ze studiem BIT CREATIVE.

Renowacja lobby jest pierwszym krokiem mającym na celu przystosowanie obiektu do nowoczesnych standardów.

Działania te wpisują się w proces modernizacji starszych biurowców GTC, tak aby były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyjazne społecznościom lokalnym.

Przebudowie lobby przyświeca idea koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, zakładającej ponowne użycie istniejących materiałów. Projektując przestrzeń, studio BIT Creative zwróciło szczególną uwagę na doświetlenie wnętrza, aby uczynić je bardziej przyjaznym i przestrzennym. Architekci optycznie powiększyli lobby, doskonale wykorzystując wielkość pomieszczenia poprzez grę skośnych ścian, wykonanych z podświetlanych, lakierowanych elementów. Meble recepcyjne, inspirowane nowym logo Aeroparku, które ma w sobie skrzydła, doskonale dopełnią aranżację wnętrza i dodadzą przestrzeni ciepła. Dynamiczna forma projektu, którą wzmocniono odpowiednim oświetleniem nada lekkości wejściu do Zephirusa.

- Architektura odgrywa kluczową rolę w inspirowaniu i motywowaniu pracowników do osiągania coraz lepszych wyników zawodowych. Pracując nad renowacją lobby Zephirusa, mieliśmy na uwadze obecne i przyszłe potrzeby GTC oraz ich najemców. Inspirowaliśmy się fundamentalnymi wartościami GTC, m.in. stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Znajdują one odzwierciedlenie w spójności wizualnej lobby, a także materiałach, które wybraliśmy. Celem projektu było stworzenie estetycznego i wygodnego, ale także funkcjonalnego wnętrza, dopasowanego do potrzeb najemców. Co więcej, unikatowa architektura lobby jest odpowiedzią na znaki czasu – zrównoważony rozwój osadzony w przyszłościowym designie. Połączenie drewna, stali, bieli i czerni nadaje wnętrzu bardzo nowoczesny, a jednocześnie klasyczny i ponadczasowy styl. Materiały, które zastosowaliśmy, pochodzą z zrównoważonych źródeł i zostały wykorzystane powtórnie, co pozwoliło nam wykorzystać ergonomię budynku w najbardziej efektywny sposób. W wyniku naszej współpracy stworzyliśmy nową wizytówkę Aeroparku, która utożsamia ducha GTC”– mówi Barnaba Grzelecki, czołowy architekt studia BIT Creative.