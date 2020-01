Biurowy Equal Business Park zmieni właściciela

W ostatnich latach projekty Cavatina Holding S.A. realizowane w wiodących miastach Polski wzbudzają niesłabnące zainteresowanie wśród prestiżowych najemców, ale także inwestorów. Szybkie tempo komercjalizacji obiektów, wysoka jakość architektury i doskonała lokalizacja obiektów to wyróżniki projektów Spółki, które przyciągają nowych właścicieli.

- Proces realizacji założeń inwestycyjnych spółki przebiega w sposób niezwykle dynamiczny. Ogromne zainteresowanie naszym parkiem, jak i powierzchniami będącego w budowie budynku D to dla nas powód do dumy. Equal Business Park to nasz flagowy projekt w Krakowie, który spotkał się z doskonałym przyjęciem na rynku, co przełożyło się również na uwagę nowych inwestorów. Cavatina z końcem 2019 roku uruchomiła 5 nowych projektów mixed-use, które w najbliższych latach dostarczą na polski rynek biurowy ponad 235 000 mkw. nowoczesnej powierzchni – podkreśla Daniel Draga, Członek Zarządu Cavatina Holding.

Nowym właścicielem kompleksu w Krakowie będzie konsorcjum zarządzane przez Apollo-Rida Poland, która jest obecna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych od początku lat 90-tych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Equal Business Park powiększy portfel naszych inwestycji w Polsce. To jeden z najbardziej atrakcyjnych obiektów biurowych w Krakowie, doskonale położony i charakteryzujący się doskonałą jakością powierzchni, terenów wspólnych i kompleksową ofertą usług dla użytkowników – komentuje Rafał Nowicki, Prezes Zarządu, Apollo-Rida Poland

Equal Business Park to inwestycja składająca się z zespołu czterech budynków biurowych klasy A. Kompleks zlokalizowany jest na krakowskim Podgórzu przy ulicy Wielickiej. Oprócz dostępu do komfortowej powierzchni biurowej, użytkownicy budynków codziennie korzystają z licznych usług obecnych w projekcie: kantyny, księgarni, przedszkola, salonu kosmetycznego, kawiarni, sklepu oraz stref zieleni wzbogaconych małą architekturą i sztuką. W trakcie realizacji jest obecnie 4 etap inwestycji, który dostarczy ponad 11 300 mkw. Łącznie Equal Business Park to ok. 60 641 mkw. powierzchni biurowo-usługowej. Equal Business Park na siedzibę swojego biura wybrały renomowane firmy takie jak: Integer (InPost), Sii, QVC, Kimberly Clark, Aptiv, Equiniti, Kingfisher, Delphi Technologies, Regus czy Krakowskie Zakłady Automatyki.

