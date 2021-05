Biurowy Format ma nowego najemcę

ERGO Technology & Services S.A. (ET&S) działa w Polsce pod jednym szyldem od stycznia 2021r. Powstała w wyniku integracji spółek ERGO Digital IT i Atena, skupiając w ramach jednej organizacji know-how i najlepsze praktyki obu podmiotów. Jako jeden z głównych hubów w globalnej strukturze ERGO Technology & Services Management AG, spółka tworzy rozwiązania technologiczne wspierające proces digitalizacji całej Grupy ERGO (ERGO Group).

Nowe biuro w budynku Format, które mieścić się będzie na powierzchni blisko 6 tys. mkw., stanowi kolejny ważny etap rozwoju i integracji firmy. Pracownicy zyskają biuro w doskonałej lokalizacji, wybudowane w wysokim standardzie, oferujące wiele ciekawie zaprojektowanych miejsc spotkań, a także zewnętrzną strefę sportową.

- Ergo Technology & Services zatrudnia obecnie ok. 1000 osób - zespół ekspertów z branży IT specjalizujących się w budowaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży ubezpieczeniowej. To skomplikowane, długoterminowe projekty. Zmieniając siedzibę chcemy przede wszystkim zintegrować zespół – dzięki nowej siedzibie będziemy mogli pracować w jednej lokalizacji (a nie jak dotychczas w czterech). Ta zmiana pozwoli zapewnić naszym pracownikom najlepsze możliwe warunki. Mam tu na myśli nie tylko wysoki standard obiektu, ale również dedykowaną aranżację powierzchni, która uwzględni specyfikę naszej pracy związaną ze zwinną metodologią prowadzenia projektów i koniecznością zapewnienia różnorodnego środowiska: do pracy grupowej, indywidualnej, a także do relaksu i integracji – mówi Jacek Szymański, Członek Zarządu ERGO Technology & Services S.A.

- Ostatni rok nie rozpieszczał naszej branży, ale inwestycja w nowoczesną, wysokiej jakości przestrzeń biurową, to niezmiennie inwestycja w rozwój organizacji, w przyszłość. Bardzo się cieszę, że spółka ERGO Technology & Services dostrzegła taki właśnie potencjał w naszym nowym budynku. Format to zaawansowany technologicznie biurowiec spełniający najwyższe standardy rynkowe. Jest też doskonale skomunikowany – lokalizacja tuż przy stacji Gdańsk Oliwa będzie z pewnością dodatkowym udogodnieniem dla pracowników – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

