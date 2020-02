Biurowy Kraków coraz bardziej elastyczny

- Na rynku powierzchni elastycznych notujemy kolejne rekordy. Aż 52 tys. mkw. nowej powierzchni elastycznej powstało tylko w ubiegłym roku. W sumie, firmy mają do dyspozycji prawie ćwierć miliona mkw. tego typu przestrzeni. Tak duża podaż idzie oczywiście w parze z popytem, który nie słabnie. Firmy chcą pracować w elastycznych biurach, bo te można łatwo zmienić i dostosować do własnych potrzeb w danym momencie. Popyt napędzany jest również przez niski poziom pustostanów w wielu miejscach kraju. Widać też wysokie zainteresowanie Polską ze strony podmiotów zagranicznych, które poszukują tego typu przestrzeni w momencie rozpoczynania działalności w naszym kraju – mówi Konrad Szaruga, ekspert ds. elastycznych powierzchni biurowych, CBRE.

W regionach rosną biura elastyczne

W 2019 roku rynek elastycznej powierzchni biurowej osiągnął ponad 220 tys. mkw. Warszawa pozostawia daleko w tyle miasta regionalne. W 2019 roku łączna powierzchnia elastyczna w stolicy przekroczyła 147 tys. mkw., co oznacza, że Warszawa odpowiada za aż 68% całkowitego zasobu takiej przestrzeni w naszym kraju. Dla porównania Kraków, który jest drugim w tej kategorii rynkiem, odpowiada za 13%. Podium domyka Wrocław z 6% udziałem. Jeśli chodzi zaś o dynamikę, to Kraków jest niekwestionowanym liderem – rynek biur elastycznych w 2019 roku urósł z 18 tys. mkw. do ponad 34 tys. mkw. To tym bardziej wyróżniający się wynik, jeśli spojrzymy na niego z perspektywy Warszawy, gdzie po raz pierwszy od 7 lat dynamika wzrostu dla tego sektora była niższa niż w roku poprzednim i wyniosła „skromne” 17%.

Nasz kraj czeka w tym roku co-workingowy boom, który przechyli nieco szalę w kierunku miast regionalnych. W Warszawie nadal wzrost będzie całkiem spory. Eksperci CBRE wskazują jednak, że ograniczona podaż biur w centrum miasta wyhamuje nieco apetyt operatorów na otwieranie nowych centrów biznesowych. Za to popyt w głównych ośrodkach regionalnych, takich jak Kraków, Wrocław czy Katowice tylko napędza operatorów do tego, aby zabezpieczyć najlepsze lokalizacje. W sumie w 2020 roku planowany jest 18% wzrost powierzchni elastycznych. Z szacunków wynika, że w całym kraju powstanie 42 tys. nowoczesnej przestrzeni, tym samym łączny zasób osiągnie poziom prawie 264 tys. mkw. powierzchni.

TOP10 operatorów biur elastycznych