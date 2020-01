Biurowy Mokotów czekają duże zmiany i podwyżki czynszów

Zmiany na Służewcu Przemysłowym nabrały tempa. Powstające tam inwestycje mieszkaniowe i hotelowe łamią biurową monokulturę dzielnicy, a nowe rozwiązania transportowe powinny przyczynić się do rozładowania korków. Naturalną konsekwencją rosnącej atrakcyjności Mokotowa będzie wzrost czynszów efektywnych za biura, którego analitycy Cresa Polska spodziewają się już w najbliższych kilkunastu miesiącach.

Jednym z najlepiej widocznych symptomów poprawy sytuacji na Służewcu jest spadek niewynajętych powierzchni biurowych. – Nie licząc najstarszych budynków, które już jakiś czas temu przestały być atrakcyjne dla rynku komercyjnego, poziom wakatów w tym rejonie, w czwartym kwartale 2019 roku spadł do poziomu 16,6 proc. (biorąc pod uwagę te same kategorie – pod koniec 2018 roku było to 18,8 proc. pustostanów). W sumie, w czwartym kwartale ubiegłego roku na Służewcu znajdowało się ponad 1 mln 100 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej ulokowanej w 81 budynkach – informuje Łukasz Dreger, Senior Associate w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w Cresa Polska.

Idzie nowe

Większość biurowców na Służewcu powstała w pierwszej dekadzie tego wieku. Najstarszym jest kompleks Empark na rogu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej, który bardzo szybko się zasiedlił. Razem z biurowcami latami rosły nierozwiązywane problemy komunikacyjne, w konsekwencji których część firm wyprowadziła się z Mokotowa do centrum miasta i na Wolę, a Służewiec Przemysłowy dorobił się niechlubnego przydomka – Mordor. Jednak sytuacja zaczęła się zmieniać i od kilkunastu miesięcy dzielnica znowu przeżywa swój renesans. – Po oddaniu wyremontowanej ul. Marynarskiej oraz otwarciu nad nią wiaduktu, którym biegnie ulica Postępu, znacznie poprawiła się komunikacja Służewca z resztą miasta. Do dzielnicy powrócił też ruch tramwajowy. Do rozładowania korków w tym rejonie oraz usprawnienia dojazdu na Ochotę przyczyni się również połączenie ulic Woronicza oraz Żwirki i Wigury, którego oddanie ma wkrótce nastąpić – wylicza Artur Sutor, partner i dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w Cresa Polska.

Firmy zostają na Służewcu

Firmy obecne już na Mokotowie wcale nie chcą się stamtąd wyprowadzać. Jeśli kończą im się umowy najmu, najczęściej renegocjują je i zostają w tym samym budynku albo relokują się w ramach dzielnicy. Doskonałym przykładem takich renegocjacji jest firma T-Mobile, która zdecydowała się na pozostanie przy ul. Marynarskiej 12 (27 tys. mkw.), natomiast centrala firmy Play przeprowadzi się z ul. Taśmowej do Neoparku przy ul. Cybernetyki (11 tys. mkw.), a Ringier Axel Springer relokował się z Trinity Park I do Signum Work Station (dawny Trinity Park III), gdzie zajmuje obecnie 12 tys. mkw.

