Biurowy Neon nową siedzibą dla Ergo Reiseversicherung

Polski Oddział Ergo Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium (Ergo Ubezpieczenia Podróży) powstał w 2004 roku. Spółka jest liderem w branży ubezpieczeń podróży. W swojej ofercie dostarcza pakiety ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, a z polisą Ergo Ubezpieczenia Podróży co roku podróżuje ponad 2 miliony Polaków. Przynależność do grupy Ergo, której właścicielem jest największy reasekurator ubezpieczeniowy na świecie – Munich Re – potwierdza silną pozycję marki oraz stabilność finansową spółki Ergo Ubezpieczenia Podróży.

Nowe biuro to prawie 550 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej na 5. piętrze budynku Neon.

- Cieszy nas fakt pozyskania nowego najemcy. Szczególnie, iż jest to tak znana i szanowana marka. Po raz kolejny czynnikiem, który odegrał kluczową rolę w procesie negocjacyjnym, była jakość i standard wykończenia oferowanego biura. Gratulujemy firmie Ergo Reiseversicherung AG Oddział w Polsce wyboru i liczymy na owocną współpracę w kolejnych latach – mówi Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Komercjalizacji w firmie Torus.

Neon to czwarty i ostatni etap centrum biurowego Alchemia. Budynek oferuje ponad 35 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym 33 500 mkw. z przeznaczeniem na biura i wynajęty jest obecnie w ok. 90 proc. Na parterze Neonu znajdzie się kilka punktów usługowych, m.in. przedszkole dla blisko 100 dzieci. Przestrzeń między Neonem i sąsiednim budynkiem Alchemii, Argonem, stanowić będzie niebawem pasaż z dostępem do wielu punktów gastronomicznych oraz innych usług. Będzie to wyjątkowa przestrzeń do spotkań, konsumpcji i relaksu.

– Rekomendowaliśmy klientowi kompleks Alchemia ze względu na wymagania pracowników, którym zależy na dobrej komunikacji między miejscem zamieszkania a biurem. Połączenie kolejowe umożliwia wygodny dojazd pracownikom, ale również klientom polskiego oddziału ERGO Reiseversicherung AG z całego Trójmiasta. Założeniem naszej rekomendacji była również funkcjonalność i ergonomia pracy, tak, aby nowa przestrzeń biurowa pozytywnie wpływała na realizację celów zawodowych i komfort pracy. Nowa lokalizacja to zdecydowanie dobry krok w kierunku realizacji ambitnych planów spółki na jej dalszy rozwój – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego firmy Cresa Polska.