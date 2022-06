Biurowy Nowy Rynek D pod skrzydłami MVGM

MVGM powiększył swój portfel biurowy o kolejne 39 tys. mkw.

Firma przejęła w zarządzanie Nowy Rynek D – nowoczesny biurowiec należący do szwedzkiej firmy Eastnine AB.

Nowy Rynek D jest piątą już inwestycją w Poznaniu, którą zarządza MVGM.

Eastnine AB, szwedzka firma działająca w branży nieruchomości, koncentrująca się na nowoczesnych i zrównoważonych obiektach biurowych oraz logistycznych, to nowy podmiot na polskim rynku. Na początku maja br. spółka nabyła od Skanska jeden z budynków wchodzących w skład kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu i tą transakcją zapoczątkowała swoją działalność inwestycyjną w Polsce. Zarządzanie zakupioną nieruchomością powierzyła MVGM.

- Umowa z Eastnine AB, który wybrał nas jako partnera do swojej pierwszej inwestycji w Polsce, to dla nas duży sukces, ale jednocześnie najlepsze potwierdzenie kompetencji MVGM w obszarze zarządzania nieruchomości biurowymi. Zdobywane przez lata doświadczenie przekuwamy w jakość świadczonych usług, dzięki czemu nasze portfolio wzbogaca się o najnowocześniejsze budynki biurowe w kraju. Z satysfakcją dołączyliśmy do niego Nowy Rynek D – obiekt nowoczesny, z ogromnym potencjałem do dalszego rozwoju – oraz zaproponowaliśmy właścicielowi kompleksowe rozwiązania zarządcze, które wdrożymy w tej nieruchomości zgodnie z przyjętą strategią - komentuje Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający MVGM w Polsce.

W ramach podpisanej umowy MVGM dostarczy całościowy proces zarządczy dla nieruchomości, obejmujący obok standardowego zarządzania m.in. usługi z zakresu asset management, księgowości, raportowania oraz ESG, marketingu i project management.

Biurowiec Nowy Rynek D, będący częścią wielofazowego projektu, został oddany do użytku w czerwcu 2021 roku. Nieruchomość oferuje 39 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowo-handlowej i jest w 96% skomercjalizowana. Głównym najemcą obiektu jest platforma zakupowa Allegro, która zajmuje 26 tys. mkw. powierzchni. Swoje biura mają też tutaj m.in. Rockwool i Arvato. Budynek posiada certyfikaty WELL Health-Safety Rating i „Obiekt bez barier”. Inwestycja ubiega się także o uzyskanie certyfikacji w systemach LEED Core & Shell oraz WELL Core & Shell.

- MVGM i Eastnine AB łączą wspólne wartości, takie jak dbałość o środowisko naturalne, innowacyjne podejście do nieruchomości oraz mocne ukierunkowanie na nowoczesne, niskoemisyjne biura. Poznański biurowiec Nowy Rynek D został zaprojektowany i wybudowany w ramach standardów ESG, a my planujemy dalej rozwijać to miejsce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając przy tym najwyższy komfort pracy osobom w nim przebywającym - dodaje Katarzyna Jaśkiewicz, dyrektor działu nieruchomości biurowych i magazynowych, MVGM.

Kompleks Nowy Rynek docelowo dostarczy ponad 100 000 mkw. i będzie się składał z pięciu budynków o różnej funkcjonalności. Trzy z nich z nich są już w użytkowaniu, w tym budynek D, którym zarządza MVGM. Wyróżnikiem całego projektu będzie centralny plac miejski. W ramach projektu zadbano również o zielone wyspy z roślinnością i małą architekturę. Jest to także jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie powstał chodnik z zielonego betonu oczyszczającego powietrze.

Inwestycja Nowy Rynek znajduje się w otoczeniu parków, na granicy dzielnic Wilda i Stare Miasto, przy jednym z najważniejszych skrzyżowań w mieście. W zasięgu krótkiego spaceru mieści się Stary Browar – znane centrum handlu, edukacji i sztuki, a nieco dalej Międzynarodowe Targi Poznańskie, kampusy wyższych uczelni i Stary Rynek. Położenie w ścisłym centrum miasta pozwala na pełne korzystanie z bogatej oferty handlowo – usługowej, gastronomicznej, kulturalnej oraz bazy hotelowej miasta.

MVGM w Poznaniu zarządza także biurowcami Okrąglak i Kwadraciak oraz dwoma parkami magazynowymi.