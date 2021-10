Biurowy Poznań stabilny i ostrożny

Według raportu „Office Occupier – Rynek biurowy w Poznaniu” firmy doradczej Cresa Polska, wolumen transakcji w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 33.300 mkw., co oznacza 54,2 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

Zasoby poznańskiego rynku biurowego na koniec września 2021 r. wyniosły 618.700 mkw.

- Popyt na powierzchnie biurowe w Poznaniu utrzymuje się na stabilnym poziomie od dwóch kwartałów, chociaż najemcy są ostrożni w podejmowaniu decyzji. Renegocjacje i nowe umowy mają zbliżony udział w wolumenie transakcji. Poznań należy do regionów stabilnych gospodarczo, a obecne tu firmy nadal rozwijają się dynamicznie. Wskaźnik pustostanów, który znacząco wzrósł w 2020 roku, nie uległ zmianie w ostatnim czasie – mówi Artur Sutor, partner, dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska.

Zasoby poznańskiego rynku biurowego na koniec września 2021 r. wyniosły 618.700 mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 6,7 proc. W trzecim kwartale do użytku nie oddano żadnego budynku biurowego. Największą realizowaną obecnie inwestycją o powierzchni 40.000 mkw. jest Andersia Silver (Von der Heyden).

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wolumen transakcji od stycznia do września 2021 r. wyniósł 33.300 mkw., co oznacza wzrost o 36 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym trzecim kwartale popyt brutto na biura wyniósł 13.700 mkw. – to o 87 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wśród typów umów dominowały nowe umowy (56 proc.) i renegocjacje (44 proc.). Wolumen transakcji zawartych w Poznaniu w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku stanowi ponad połowę średniej rocznej z lat 2015-2020.

Największe transakcje w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. to: umowa przednajmu 3.500 mkw. podpisana przez F-Secure w Andersia Silver, renegocjacja umowy najmu 3.400 mkw. przez firmę Sii w biurowcu Maraton oraz nowa umowa firmy Enea w Business Garden Poznań B8 (3.400 mkw.).

Absorpcja między styczniem a wrześniem przekroczyła 31.400 mkw. Niemniej jednak w samym trzecim kwartale była ona ujemna i wyniosła 420 mkw., notując spadek o 105,8 proc.

Wskaźnik pustostan w na koniec trzeciego kwartału 2021 r. ukształtował się na poziomie 13 proc., notując wzrost o 0,1 p.p. kwartał do kwartału oraz spadek o 0,3 p.p. rok do roku.

Czynsze wywoławcze dla poznańskich biurowców wahają się między 12,5-16,5 EUR/mkw./miesiąc w centrum, natomiast w lokalizacjach poza centrum między 11-14,5 EUR/mkw./miesiąc.