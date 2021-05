Biurowy X20 zapełnia się najemcami

Wraz z końcem 2020 roku budynek X20 - inwestycja realizowana wspólnie przez White Star Real Estate i AIG Global Real Estate osiągnęła niemal 80 proc. poziomu wynajęcia. Pod koniec roku do grona najemców X20 dołączyli InPost oraz Olsen Fashion.

Mimo trwającej pandemii i trudnego dla rynku czasu, rok 2020 zaowocował łącznie pięcioma umowami najmu w budynku X20.

W grudniu do Universal Music Polska, BLIK oraz Miele dołączyli dynamicznie rozwijający się operator logistyczny InPost oraz przedsiębiorstwo z branży odzieżowej - Olsen Fashion.

Nowi najemcy wynajęli łącznie blisko 7 500 mkw. powierzchni biurowej, co w połączeniu z pozostałymi podpisanymi umowami najmu pozwoliło na skomercjalizowanie projektu w prawie 80 proc.

Na przełomie roku 2020 i 2021 budynek X20 został oddany do użytkowania, a nowi Najemcy wprowadzą się do swoich biur w pierwszej połowie roku 2021. Parter budynku jest w 100% skomercjalizowany, a obok działającej już drogerii Rossmann, swoje drzwi w najbliższych tygodniach otworzy LIDL, z dostępnym dla gości parkingiem podziemnym.

Dzięki użyciu naturalnych oraz industrialnych materiałów, X20 wyróżnia niezwykłe wykończenie recepcji oraz części wspólnych budynku. Całość tworzy jedyny w swoim rodzaju efekt wnętrza, którego z trudem szukać w konkurencyjnych projektach w tej lokalizacji.

- Zmiany, niepewności czy ograniczenia, które spowodował COVID-19 przyczyniły się do wielu trudności na rynku nieruchomości komercyjnych. Po wielomiesięcznym okresie pandemii zauważamy duży spadek dynamiki prowadzonych procesów. Zgodnie z najnowszymi raportami, aktywność najemców

w roku 2020 była aż o 31% niższa w porównaniu poprzedniego roku. Jednakże, mimo trudnej sytuacji, część najemców nie zwalnia tempa procesów relokacji, czego przykładem są transakcje zrealizowane w 2020 roku w naszym projekcie X20. Podpisane umowy najmu to dla nas ważny krok w komercjalizacji budynku, która na chwilę obecną kształtuje się na poziomie blisko 80%. Cieszymy się, że tak wyjątkowe firmy jak Universal Music Polska, BLIK, Miele, InPost oraz Olsen Fashion, zdecydowały się nam zaufać i dołączą do grona najemców X20 – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.