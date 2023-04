Obecność sektora BSS poza głównymi ośrodkami miejskimi zwiększyła się znacząco po pandemii, gdy rekrutowaliśmy i pracowaliśmy zdalnie, a w biurze bywaliśmy okazjonalnie - tłumaczy Paweł Panczyj, Member of the Board Strategy & Partnerships ABSL.

Dla sektora BSS biuro to tylko towar. Najważniejsza dla branży jest dostępność talentów i ich chęć do pracy.

Gdy firma informuje w ogłoszeniach rekrutacyjnych o możliwości pracy hybrydowej, jej atrakcyjność wzrasta o 28 proc.

Kandydaci do pracy w sektorze BSS najczęściej chcą pracować trzy dni w tygodniu z domu, a tylko dwa z biura. Pracodawcy - odwrotnie.

ABSL już przed pandemią zwracał uwagę na atrakcyjność mniejszych miast dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Fot. PTWP.

- Pracujemy tam, gdzie są ludzie. Oczywiście, jeśli znajdziemy grupę osób w mniejszym mieście, to zastanawiamy się, czy koniecznie trzeba otwierać tam biuro, bo może lepiej utworzyć oddział satelicki, który okazjonalnie ściągnie pracowników do tego miejsca. Tak naprawdę biuro dla nas jest towarem. Najważniejsza dla sektora jest dostępność talentów i ich chęć do pracy - tłumaczył Paweł Panczyj, podczas sesji EEC 2023 „Przyszłość sektora BPO w Polsce”.

Jak dzisiaj chcą pracować młodzi ludzie (średnia wieku w sektorze BSS to 31 lat)?

Gdy firma wprost informuje, na przykład już w ogłoszeniach rekrutacyjnych, o możliwości pracy hybrydowej, to jej atrakcyjność wzrasta o 28 proc. Kandydaci do pracy w sektorze BSS najczęściej chcą pracować trzy dni w tygodniu z domu, a tylko dwa z biura. Pracodawcy - odwrotnie.

- Ten sektor daje przyszłość, ale troska o wellbeing i różne benefity to dla młodych ludzi podstawa. Gdy tego nie dostaną, nie będą z nami pracować. Sektor IT jest najlepszym przykładem. Zatrudnieni w nim specjaliści mogą pracować zdalnie już od 2001 r. Teraz już wiadomo, że ta forma daje wymierne efekty - wyjaśnia Paweł Panczyj.

W ubiegłym roku sektor nowoczesnych usług dla biznesu utworzył 42 tys. nowych miejsc pracy.

