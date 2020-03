Biznesowa Łódź napędza popyt na lokalnym rynku biurowym

Biznesowa Łódź pnie się w górę i umacnia swoją pozycję w różnych branżach. Wśród firm, które w ostatnich latach masowo wynajmują łódzkie przestrzenie biurowe, najczęściej pojawiają się przedsiębiorstwa z sektora IT. Obecnie w Łodzi równie prężnie rozwijają się informatyka i telekomunikacja, logistyka, produkcja zaawansowanych materiałów budowlanych, a także przemysł meblowy oraz nowoczesny przemysł włókienniczy. W najbliższej przyszłości kluczowe znaczenie dla miasta będzie miał z pewnością rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Firmy z tej branży to główni najemcy powierzchni biurowych najwyższej klasy – a to właśnie biurowców klasy A przybyło w ostatnich latach w Łodzi najwięcej.

Niewyczerpany potencjał miasta

Łódź okazała się liderem w kategorii „Potencjał ekonomiczny 2019” wedle raportu ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych). W stolicy województwa łódzkiego znajdziemy aż 85 centrów nowoczesnych usług. Według prognoz specjalistów z końcem pierwszego kwartału 2020 roku zatrudnienie w tym sektorze przekroczy 25 tys. osób. Największy odsetek zatrudnionych pracuje w branży IT oraz BPO. Pośród wielu firm, które wybrały Łódź na swoją siedzibę, znajdują się: Fujitsu, Infosys, Whirlpool czy UPS GBS. Niedawno dołączyły do nich m.in.: Panasonic Electric Works, Solar Polska czy Philips. Warto nadmienić, że już w 2009 roku Fujitsu zdecydowało się otworzyć swoją pierwszą siedzibę w Łodzi na terenie nowoczesnego Textorial Parku. Centrum Usług Informatycznych zajęło ponad 10 tys. mkw. Po „sąsiedzku” znajdziemy tam również m.in. szwedzki Kinnarps, dostarczający rozwiązań do aranżacji wnętrz do biur i instytucji publicznych, Mabion – opracowujący nowoczesne koncepcje biotechnologiczne, PCG, Peoplevox, a także dynamicznie rozwijający się Surchem, dostarczający surowce i dodatki dla branży chemicznej. Fakt, że tak istotni gracze na rynku biznesowym zdecydowali się na otwarcie swoich siedzib właśnie w Textorial Parku, był niewątpliwą zasługą pojawienia się w Łodzi nowoczesnej przestrzeni biurowej najwyższej klasy, co zapoczątkowało nowy etap rozwoju Księżego Młyna.