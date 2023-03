Arkada Business Park to najnowocześniejszy budynek biurowy w Bydgoszczy, usytuowany w centralnej lokalizacji. W biurowcu który ma 10 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. o całkowitej powierzchni najmu ponad 11 000 mkw. głównymi najemcami są firmy Asseco, Ciech, BNP Paribas Bank, Skanska, Luxmed, GlobalLogic, GlobalProspect, Rotopino.pl, InterRisk, Giant, Almot oraz WeNet Group. Reprezentacyjna architektura i usytuowanie przy Rondzie Fordońskim sprawiają, że kompleks jest rozpoznawalny i znakomicie wyeksponowany oraz oferuje atrakcyjne powierzchnie biurowe z widokiem na rzekę i panoramę Bydgoszczy. Wysoki standard wykończenia, zastosowanie proekologicznych rozwiązań potwierdzone certyfikatem BREEAM, możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni oraz przeszklone elewacje i optymalny dostęp światła dziennego, zapewniają komfortowe warunki pracy. Ważnym biznesowym atutem parku jest odległość zaledwie 8 minut samochodem od lotniska.

Biurowiec zrealizowany w 2018 roku przez dewelopera Arkada Holding, zmienił zarządcę. Nowym została firma Blue Assets dotychczas specjalizująca się w powierzchniach przemysłowych i magazynowych, która obsługuje blisko 6 mln m kw. powierzchni w całej Polsce. Na miejscu zarządcę reprezentować będzie: Katarzyna Peplińska, Property Manager oraz Daria Gabeńska, Junior Property Manager.

Od początku istnienia Blue Assets planowaliśmy rozwój o kolejne segmenty rynku nieruchomości i dziś mogę z całą pewnością powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku. Zarządzanie kluczowym obiektem biurowym na błyskawicznie rozwijającym się rynku bydgoskim to ogromne wyzwanie, ale też dowód zaufania dla możliwości Blue Assets. Wierzymy, że skutecznymi usługami otworzymy sobie drzwi do kolejnych strategicznych inwestycji w całym kraju – mówi Anna Kordos, Head of Property Management w Blue Assets, związana z branżą nieruchomości od 20 lat.