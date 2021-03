Blue Office z elastycznymi biurami

Pandemia koronawirusa spowodowała, że znaczna część pracowników biurowych pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. Stąd wzrost zainteresowania elastycznym, często krótkoterminowym modelem najmu, polegającym na połączeniu tradycyjnego biura i przestrzeni na potrzeby prowadzenia konkretnych projektów.

- Postanowiliśmy wyjść naprzeciw zmieniającym się tendencjom rynkowym i dostosowaliśmy naszą ofertę do oczekiwań klientów, którzy obecnie poszukują biur o różnej wielkości z możliwością łatwego kształtowania przestrzeni. Udostępniamy powierzchnię Blue Office również tym firmom, które pracują projektowo i potrzebują gotowych biur nawet tylko na 6 miesięcy – mówi Anna Awłasewicz, dyrektor ds. wynajmu w Blue Office.

Oprócz elastyczności co do długości najmu i doboru powierzchni, ważnym kryterium wyboru biura stały się warunki zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne oraz dystans społeczny. Blue Office oferuje bardzo poszukiwane przez najemców w czasach pandemii udogodnienia.

- Do budynku można wejść z poziomu ulicy, bezpośrednio z parkingu lub przez Centrum Handlowe Blue City. Biurowiec zajmuje jedynie cztery kondygnacje budynku, które są obsługiwane aż przez 9 dźwigów osobowych. Dzięki temu nie tworzą się kolejki do windy, tak jak to ma miejsce w biurowych wieżowcach. Ponadto w budynku zainstalowane są niezwykle wydajne urządzenia wentylacyjne, które w 100 proc. korzystają ze świeżego powietrza, a nie pochodzącego z obiegu zamkniętego – informuje Anna Awłasewicz.

Blue Office sąsiaduje z Centrum Handlowym Blue City, co umożliwia pracownikom biurowca załatwianie wielu codziennych spraw bez tracenia czasu na dojazdy – dostęp do ponad 200 sklepów i punktów usługowych (w tym banków, poczty, sklepów spożywczych, centrum medycznego, klubu fitness, kina). Pracownicy Blue Office mają do dyspozycji 25 restauracji i kawiarni, w których obecnie mogą zamawiać posiłki na wynos. Od kilku lat Blue Office z powodzeniem prowadzi „Projekt Sąsiad”, czyli program korzyści dla pracowników biurowca. Dzięki niemu mogą oni korzystać na terenie centrum handlowego z licznych zniżek i benefitów. Ważnym udogodnieniem jest również bezpłatny parking dla pracowników i gości. Obok budynku przebiega kilka ścieżek rowerowych, a przy centrum znajdują się stojaki na rowery oraz wypożyczalnia rowerów miejskich Veturilo.

- Tak duża liczba udogodnień daje nam możliwość sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym klientów – podsumowuje Anna Awłasewicz.