Słynne Famuły Izraela Poznańskiego, czyli ceglane domy dla pracowników łódzkich fabryk, zostaną zrewitalizowane w sposób, który uczyni z nich najbardziej ekologiczny zabytek w kraju.

Bank BNP Paribas udzielił na ten cel kredytu inwestycyjnego Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej.

Kredyt wyniósł 105 mln zł.

Prace ruszą w sierpniu i potrwają 2-3 lata.

W charakterystycznym dla XIX-wiecznej Łodzi budynku z czerwonej cegły u zbiegu ul. Ogrodowej i ul. Gdańskiej, tuż obok popularnej Manufaktury, powstaną biura, mieszkania i lokale usługowe. Famuły mają stać się najbardziej ekologicznym zabytkiem w Polsce. Pomiędzy budynkami i na nich pojawi się roślinność (kwietne łąki, drzewa, trawniki rekreacyjne, zielone dachy i ściany, ogród deszczowy), a nieruchomość zostanie wyposażona m.in. w wydajną instalację fotowoltaiczną, instalację do odzysku wody szarej, zbiornik wody deszczowej, ekologiczny system wspomagania ogrzewania i instalację ograniczającą zużycie wody w toaletach. Koszt inwestycji to ok. 105 mln zł.

Jesteśmy bankiem zielonych zmian, dlatego nie mogliśmy przejść obojętnie obok takiego projektu. Dzięki doświadczeniu i bogatemu portfolio „zielonych” produktów i usług, bank skutecznie finansuje zielone inwestycje przedsiębiorstw, Klientów indywidualnych oraz – tak jak w tym przypadku – samorządów. Rewitalizacja Famuł w sposób, który uczyni z nich budynki przyjazne środowisku, jest nie tylko pragmatyczna i korzystna biznesowo, ale też symboliczna. Łódź, miasto kojarzące się z rewolucją przemysłową, stanie się polskim pionierem ekorewitalizacji. Liczymy, że będzie inspiracją dla innych miast - mówi Małgorzata Zielińska, dyrektorka Biura Sektora Publicznego w Banku BNP Paribas.

Poprzez inwestycje takie jak Famuły Poznańskiego, Bank BNP Paribas, zgodnie ze strategią biznesową, zwiększa pozytywny wpływ swojej działalności na środowisko oraz potwierdza wiodącą pozycję na rynku w obszarze zrównoważonego finansowania. Na koniec drugiego kwartału 2023 r. jego wolumen wyniósł 8,4 mld zł, co przekłada się na 9,3 proc. udziału w portfelu kredytów.

Famuły to łódzkie, dwu- lub trzykondygnacyjne ceglane domy wielorodzinne. Były budowane przez właścicieli fabryk, m.in. Izraela Poznańskiego, dla zatrudnianych robotników. Mieszkania w famułach miały przeciętnie ok. 35 mkw., na których mieściły się pokój, kuchnia i spiżarnia. Klatki schodowe i toalety były wspólne. Dziś budynki, będące świadectwem dziewiętnastowiecznego rozwoju Łodzi, są uważane za zabytki.

