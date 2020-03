BNP Paribas Real Estate z miliardem euro przychodów

– W roku 2019, po raz pierwszy w historii i na rok przed założonym terminem, BNP Paribas Real Estate przekroczyło symboliczny próg 1 mld euro przychodów, co jest kolejnym rekordem po równie wyjątkowych wynikach za lata 2017 i 2018. Sukces ten ilustruje solidność naszego modelu biznesowego, zbudowanego wokół sześciu linii biznesowych obejmujących cały cykl życia nieruchomości, co sprawia, że BNP Paribas Real Estate jest wyjątkowym i kluczowym graczem na rynku europejskim. Poprzez nasze główne projekty, naszą strategię zarządzania funduszami oraz rozwój naszej działalności usługowej pragniemy rozwijać społecznie odpowiedzialną, zrównoważoną i integracyjną wizję miasta przyszłości. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem, BNP Paribas Real Estate stało się zaufanym partnerem dla firm i inwestorów, władz lokalnych i osób prywatnych przy ich projektach związanych z nieruchomościami komercyjnymi – mówi Thierry Laroue-Pont, Chief Executive Officer of BNP Paribas Real Estate

Przegląd 2019 r. z podziałem na linie biznesowe

Nieruchomości komercyjne

Startując od poziomu 116 600 m² powierzchni biurowej w 2019 r., mamy obecnie w budowie około 245 000 m² obiektów w Europie.

Nieruchomości mieszkaniowe: realizacja, sprzedaż i zarządzanie mieszkaniami studenckimi

W 2019 r. Dział Nieruchomości Mieszkaniowych wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 727 mln euro. Rozpoczęto prace nad 2,5 tys. lokali, a 6,024 lokali stało się dostępnych w postaci mieszkań serwisowanych. Jednym z dużych sukcesów BNP Paribas Real Estate w 2019 r. było rozpoczęcie realizacji projektu „Village des Rosiers” w sercu Puces de Saint-Ouen. Począwszy od 2022 r. obiekt o powierzchni 58 tys. m² będzie oferował łącznie 500 mieszkań, a także czterogwiazdkowy hotel, 2 tys. m² biur oraz liczne sklepy i parking publiczny.

Firma BNP Paribas Real Estate była jednym ze zwycięzców konkursu Inventons la métropole du Grand Paris 2 jako manager projektu dwóch budynków mieszkalnych w Noisy-le-Grand i Asnières-sur- Seine.

W październiku 2019 r. BNP Paribas Real Estate stworzył ColivMe, pierwszą platformę colivingową w Europie. Oferuje ona listę wszystkich dostępnych we Francji przestrzeni colivingowych. Będąc pionierem na tym cechującym się wysokim potencjałem rynku, BNP Paribas Real Estate zamierza uczynić z ColivMe wzorzec dla korzystających z colivingu profesjonalistów i osób poszukujących nowego sposobu życia, który łączy elastyczne podejście i usługi dostępne dla lokalnej społeczności.