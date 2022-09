Boehringer Ingelheim rozwija swoje Centrum Usług Biznesowych we Wrocławiu. Od maja 2021 r. firma budowała zespół. Rok później dolnośląski oddział jest w pełni operacyjny.

Centrum Usług Biznesowych Boehringer Ingelheim we Wrocławiu 16 września br. świętowała oficjalne otwarcie. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele globalnych struktur organizacji, pracownicy, lokalne media oraz przedstawiciele ARAW i ABSL.

Prężnie rozwijający się ekosystem wrocławskich Centrów Usług Wspólnych (SSC) oraz infrastruktura technologiczna umożliwiły firmie płynny i szybki rozwój w ciągu 12 miesięcy.

Jednym z powodów, dla których firma wybrała Wrocław na lokalizację, była duża pula talentów, składająca się z wysoko wykwalifikowanych kandydatów z umiejętnościami językowymi.

GBS Center Wrocław będzie się dalej rozwijać i stopniowo stanie się dla sieci Boehringer Ingelheim Global Business Services (GBS) centralnym ośrodkiem w Europie.

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła otwarcie Centrum GBS we Wrocławiu w maju 2021 r. Pierwsze procesy rekrutacyjne rozpoczęto w sierpniu 2021 r., a w okresie od kwietnia do maja bieżącego roku uruchomiono wiele usług w zakresie m.in. księgowości, zakupów, HR, usług prawnych oraz obsługi klienta.

Cieszymy się, że jesteśmy obecni we Wrocławiu. To, co daje nam to miasto, to przede wszystkim duża pula talentów – na lokalnym rynku są obecni wysoko wykwalifikowani specjaliści z mocnymi umiejętnościami językowymi. Ale co równie ważne, prężnie rozwijający się ekosystem Wrocławskich Centrów Usług Wspólnych oraz infrastruktura technologiczna pozwoliły nam na bardzo płynny i szybki rozwój w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponieważ Boehringer Ingelheim rozwija sięz roku na rok, firma wymaga od GBS stałego zwiększania portfolio usług i elastyczności. Nowe Centrum we Wrocławiu wesprze te rosnące potrzeby biznesowe - powiedział Andreas Hilf, Szef działu korporacyjnego globalnych usług biznesowych w Boehringer Ingelheim.

Na swoje lokalne biuro Boehringer Ingelheim wybrał wielokrotnie nagradzany kompleks biurowy Centrum Południe. Budynek powstał w zgodzie z najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami środowiskowymi przyznawanymi nowoczesnym, bezpiecznym oraz najwyższej jakości przestrzeniom biurowym.

Centrum Usług Wspólnych firmy to cenna inwestycja dla Wrocławia. Jest dowodem na to, że Wrocław i jego kapitał ludzki jest doceniany. Cieszą wysokiej jakości miejsca pracy dla mieszkańców. Jestem dumny z obecności tak silnej marki z branży farmaceutycznej w naszym mieście, a wybór Wrocławia na Europejskie Centrum Usług Wspólnych potwierdza naszą silną pozycję w tym sektorze - mówi Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

Obecnie we Wrocławiu działa ponad 200 centrów usług biznesowych, zatrudniających łącznie blisko 60 tysięcy osób. Boehringer Ingelheim to jedna z trzech firm z branży, która uruchomiła swoje biuro w ciągu ostatnich dwóch lat. Prognozuje się, że liczba miejsc pracy w sektorze we Wrocławiu w I kwartale 2023 roku wyniesie aż 64 200 osób.



Ostatnie 12 miesięcy to wspaniała podróż. Wraz z naszymi wyjątkowymi pracownikami ukształtowaliśmy naszą organizację w oparciu o unikalną kulturę korporacyjną Boehringer Ingelheim oraz stworzyliśmy w pełni działające Centrum Usług Biznesowych. GBS Center we Wrocławiu jest również wykorzystywane jako swojego rodzaju laboratorium, gdzie wprowadzamy innowacyjne podejście, otwierając nowe linie usługowe, takie jak między innymi usługi prawne czy podatkowe. We Wrocławiu zamierzamy kontynuować nasz cel: budowę Centrum Usług Biznesowych przyszłości. Chcemy to zrobić razem z naszymi ludźmi, wierzymy w ich zaangażowanie i wkład w realizację tej ambicji - mówi Fatih Öztürk, Dyrektor Zarządzający Centrum Usług Biznesowych Boehringer Ingelheim Business we Wrocławiu.

Boehringer Ingelheim pracuje nad przełomowymi terapiami, które zmieniają życie dzisiejszych, ale i przyszłych pokoleń. Jako wiodąca firma biofarmaceutyczna ukierunkowana na badania, tworzy wartość poprzez innowacje w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych. Sieć centrów usług biznesowych na całym świecie świadczy usługi dla całej korporacji i zapewnia, że wszystkie jednostki biznesowe mogą skoncentrować się na swojej podstawowej funkcji – poprawie jakości życia ludzi i zwierząt.



W latach 2022-2023 obszary usług finansowych i HR w Centrum we Wrocławiu będą się rozwijać, z uwagi na to, że kierować będziemy tu działania z kilku innych krajów europejskich. Planujemy również dalszy wzrost w zupełnie nowych usługach, takich jak planowanie i rozliczanie podróży, usługi podatkowe oraz usługi prawne i compliance. Wrocławskie Centrum stopniowo stanie się centralnym ośrodkiem w Europie dla naszej sieci centrów usług wspólnych. Stojąc na pozycji centralnego ośrodka rozwijającej się organizacji, będziemy oferować naszym pracownikom duże możliwości rozwoju - zauważa Andrea Jakob, Dyrektor Globalnej Sieci Centrów Usług Biznesowych.





Boehringer Ingelheim to rozpoznawalna marka i nagradzany pracodawca. Obecność firmy we Wrocławiu, w dodatku z Centrum Usług Wspólnych to wzmocnienie sektora nowoczesnych usług dla biznesu, na który mocno we Wrocławiu stawiamy. Projekt jest także dynamiczny i nie mam wątpliwości, że będziemy obserwować jego ciągły rozwój - stwierdza Magdalena Okulowska, Dyrektor Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.



Ostatnie lata okazały się znakomitym czasem dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zatrudnienie przekracza obecnie 400 tys. osób, a rocznie przybywa ponad 40 tys. nowych miejsc pracy – oznacza to, że rośnie ono obecnie szybciej niż w poprzednich dwóch latach, a udział sektora w zatrudnieniu ogółem w Polsce wzrósł do 6,2 proc. Łącznie w kraju działa ponad 1700 centrów usług biznesowych prowadzonych przez niemal 1100 firm.



Z perspektywy branży i naszej organizacji bardzo cieszy nas, że takie Centrum powstało we Wrocławiu i dynamicznie się rozwija. Role tworzone w Boehringer Ingelheim doskonale wpisują się w trajektorię rozwoju sektora we Wrocławiu, w Polsce i na świecie. Te bardzo zaawansowane stanowiska, które idą w parze z dużym doświadczeniem i stażem pracy pracowników, sprawiają, że Boehringer Ingelheim przyczynia się znacznie do rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych na Dolnym Śląsku. Będziemy bacznie obserwować i wspierać rozwój naszego partnera jako jednej z perspektywicznych firm na lokalnym rynku.



Jednym z najważniejszych celów firmy jest wzmocnienie atrakcyjności Boehringer Ingelheim dla obecnych i przyszłych pracowników. W 2021 roku firma po raz kolejny została uznana przez audytorów międzynarodowego niezależnego Top Employers Institute za czołowego pracodawcę - powiedział Maciej Borkowski, Wiceprezes ABSL we Wrocławiu.

