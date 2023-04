Zespół Boeinga odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami podkreślił udaną współpracę z firmą Cushman & Wakefield.

- Jestem niezmiernie zadowolony, że kolejny światowy potentat przemysłu lotniczego zdecydował się na tak znaczącą inwestycję w Rzeszowie. Niezwykle budujący jest fakt, iż nasze miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla międzynarodowych przedsiębiorstw technologicznych – nie tylko w zakresie potencjału dla nowoczesnych procesów produkcyjnych czy zaawansowanej działalności badawczo – rozwojowej – ale również w kontekście wyspecjalizowanych usług biznesowych, dedykowanych innowacyjnym gałęziom globalnej gospodarki. Firmie Boeing serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyła nasze miasto i zapewniam, iż z naszej strony otrzyma wszelką niezbędną pomoc na każdym etapie działalności w Rzeszowie – mówi Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Biznesowy rozwój Polski Wschodniej jest niezaprzeczalny i cieszy szczególnie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Na korzyść regionu przemawia między innymi coraz większa profesjonalizacja w odniesieniu do kompleksowego wsparcia oferowanego inwestorom. Cushman & Wakefield był przy tym pierwszą agencją doradczą, która zdecydowała się na otwarcie swojego oddziału we wschodniej Polsce. Od momentu uruchomienia lubelskiego biura firmy w 2017 roku konsekwentnie rozwijamy nasze usługi, aby jeszcze lepiej wspierać inwestorów w procesie poszukiwania najlepszej lokalizacji dla ich biznesu – komentuje Michał Galimski, Head of Regional Markets, Cushman & Wakefield.