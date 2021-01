Bohema wchodzi w kolejny etap rewitalizacji. Budynki pod biura i handel odzyskają blask

Prace rewitalizacyjne obejmują Glicerynownię i Kotłownię a także przestrzeń przy kominie. Do IV kwartału 2021 odrestaurowanych zostanie ok. 3,5 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowo-biurowej oraz ok. 3,2 tys mkw. zagospodarowania terenu wokół komina. Cała ta część przeznaczona będzie na usługi, handel, biura, aktywności społeczne i życie towarzyskie. Założeniem OKAM jest aby przestrzeń wokół komina dostępna była nie tylko dla mieszkańców BOHEMY ale również aby otwarta była dla wszystkich warszawiaków.

Historyczna część m.in. zakładów kosmetycznych Polleny przy ulicy Szwedzkiej zmienia swoje oblicze: z terenów poprzemysłowych przekształci się w tętniący życiem zespół usługowo-handlowo-biurowy z przestrzenią pod aktywności społeczno-kulturalne. Prace prowadzone są pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. OKAM prowadząc renowację zabytkowych budynków zachowuje ich zewnętrzny, historyczny wygląd i charakter. – Dbamy o wiele drobiazgów, bo to one tworzą klimat. Również we wnętrzu zachowujemy i odnawiamy „stare” elementy. Dotyczy to między innymi ceglanych stropów kolebkowych czy drewnianej konstrukcji więźby dachowej. Dodatkowym elementem budującym postindustrialny charakter BOHEMY będą, do niedawna jeszcze pracujące na terenie kompleksu kotły, które są świadkami przeróżnych dziejów tego miejsca. Wykonane w 1935 r. w Stoczni Gdańskiej zostaną wpisane w BOHEMĘ jako elementy architektury. U nas będą ozdobą ważnego miejsca, m.in. przestrzeni wokół komina, która dla mnie jest sercem BOHEMY - mówi Arie Koren, CEO OKAM.



Rewitalizacja to zawsze złożony proces. Celem OKAMu jest przywrócenie zabytkowym i niestety w wielu miejscach zniszczonym budynkom ich dawnej świetności i przystosowanie ich do współczesnych funkcji i standardów. A to miejsce w centrum BOHEMY będzie placem spotkań, życia towarzyskiego z barami, restauracjami i usługami. OKAM chce zrewitalizować całą tę przestrzeń zgodnie z klimatem i historią tego miejsca, a także zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.