Bonusy pracownicze na nowo. Vending rozwiązaniem dla biur

Praca zdalna osłabia kontakty międzyludzkie i poczucie przynależności do grupy reprezentującej daną markę. Jakie możliwości stoją przed korporacjami, by poprawić ten aspekt i integrować zatrudnionych? Czy wspólny lunch można przenieść do świata wirtualnego? O rozwiązaniach rozmawiamy z Anną Chylewską, dyrektorką operacyjną marki Maczfit, odpowiadającą m.in. za usługę vendingową.

Jak pandemia oraz związane z nią przemodelowanie systemu pracy wpłynęły na zapotrzebowanie na gotowe posiłki dostarczane do biur?

Anna Chylewska: Pracodawcy dostrzegli, że w czasie pandemii muszą zaoferować nowe rozwiązania i przeprojektować dotychczasowe świadczenia pracownicze. Z powodu zamknięcia wielu obiektów, na znaczeniu straciły popularne karnety do klubów fitness czy vouchery do przybiurowych kantyn. Firmy stanęły przed ważnym dylematem dotyczącym tego, jak zadbać o pracownika w tych trudnych czasach, aby czuł się bezpiecznie, a także w dalszej perspektywie, jak go zatrzymać na dłużej. Takie rozwiązanie oferuje Maczfit, który umożliwia wstawienie do biura lodówki z posiłkami. Pracownicy, którzy nie pracują z domu, mogą zjeść smaczny i zbilansowany posiłek bez opuszczania miejsca pracy. W lodówkach dostępne są dania główne, przekąski, desery, zupy, a także MaczShoty, które pozwalają wzmacniać odporność. Oferujemy różnorodność – codziennie do wyboru jest kilka wariantów każdego z posiłków, a dania nie powtarzają się przez 8 tygodni, co gwarantuje, że nasza oferta się nie znudzi.

Czy usługa vendingowa znalazła wśród polskich pracodawców wielu zwolenników?

Rozwiązanie, jakim jest lodówka z posiłkami, którą można postawić w miejscu pracy – biurze, placówce medycznej, hali produkcyjnej i w wielu innych miejscach, to nasza odpowiedź na szybko zmieniające się realia. Dostęp do zbilansowanych dań przez całą dobę ułatwia organizację pracy w czasach, kiedy wiele firm pracuje w systemie zmianowym. Śmiało mogę powiedzieć, że pomimo pandemii i kolejnych lockdownów, a może właśnie dlatego, lodówki z posiłkami Maczfit cieszą się zainteresowaniem, o czym świadczy stałe poszerzanie naszej oferty o kolejne miasta. Poza Warszawą, w której wystartowaliśmy, lodówki Maczfit stoją już także w Łodzi, Trójmieście i Krakowie.

Z kim dotąd udało się wam podjąć współpracę?

Przekrój klientów Maczfit jest bardzo szeroki. Wyposażamy biura międzynarodowych korporacji, banki, placówki medyczne, szpitale, a także firmy logistyczne, stacje telewizyjne i wiele innych. Oznacza to, że lodówki ze świeżymi posiłkami są potrzebne i mile widziane wszędzie tam, gdzie praca odbywa się w różnych godzinach i zmianach. Przewaga vendingu nad „panem kanapką” jest bezsprzeczna. W lodówkach znajdują się dania dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracownicy nie muszą czekać, pilnować godziny, stać w kolejce i bardzo często odrywać się od pracy w najmniej odpowiednim momencie, aby móc kupić posiłek na dany dzień.

